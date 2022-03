Chery, leader des exportations chinoises durant 19 années consécutives

L’année 2021 n’a pas été de tout repos s’agissant du marché automobile mondial. Face à l’évolution de la pandémie liée à la covid-19 et à la crise des semi-conducteurs qui ont affecté de nombreux opérateurs mondiaux, Chery a affiché dans ce contexte le taux de croissance le plus rapide de l’industrie automobile chinoise.

De quoi permettre à Chery de se classer au premier rang des exportations de véhicules de tourisme chinois, et ce, pendant 19 années successives. Faut-il préciser qu’à ce jour, Chery Group a déjà une base d’utilisateurs mondiale estimée à plus de 10 millions, dont 1,95 million d’utilisateurs en dehors de la Chine.

Lire aussi | Le Chery Tiggo 8 Pro Max dévoile ses nouveaux atouts

La popularité continue de Chery sur le marché mondial est due au lancement des nouveaux modèles de la famille Pro. Avec une forte force de produit et un excellent service, la série Chery Pro demeure très populaire sur les marchés étrangers et a remporté de nombreux prix. Dans le détail, Chery a toujours été en Russie le «véhicule du peuple» aux yeux des populations locales. Le Tiggo 8 Pro a été primé à trois reprises : «le SUV chinois le plus populaire», «le SUV le plus technologique» et «le SUV de taille moyenne préféré des médias».

Au Qatar, les ventes du Tiggo 7 Pro se sont classées au premier rang du segment des SUV en moins de six mois et ont remporté «le prix du SUV le plus vendu au Qatar» en 2021. S’agissant du Brésil, le modèle le plus vendu dans la gamme de Chery n’est autre que l’Arrizo 6 Pro qui a été sélectionné comme étant «La meilleure voiture» par une société de médias faisant autorité dans le pays.

Lire aussi | Essence ou diesel ? Chery a tranché pour le meilleur

Faut-il souligner que la capacité de Chery à maintenir une forte croissance sur les marchés étrangers pendant 20 ans dépend principalement de trois aspects, à savoir la technologie, la qualité et la culture. Face au marché mondial, Chery a fait de la technologie un véritable «passeport» et de la qualité un «tremplin», deux atouts qui lui ont permis d’accélérer sa stratégie de de croissance.

Justement, en tant que constructeur automobile reconnu pour sa technologie, Chery a toujours bénéficié d’une solide réputation sur le volet technologique. Rappelons que le constructeur automobile chinois a pris la tête de la R&D et de la fabrication de moteurs en Chine, et a gagné la confiance et le soutien de 10 millions d’utilisateurs dans le monde avec plus de 20 ans d’accumulation technologique.

Preuve en est ; dans le cadre du «Chinese Heart» 2021, un événement d’importance en Chine qui permet de sélectionner l’un des dix meilleurs moteurs existants, le 2,0T GDI de Chery a été sélectionné comme étant l’un des dix meilleurs moteurs. Le savoir-faire de Chery et son expertise de pointe en matière de R&D, de fabrication et de technologie n’est pas passé inaperçu aux yeux du jury qui a dû expertiser les moteurs sélectionnés et qui a primé le fameux 2.0T GDI.

Lire aussi | Chery maintient son leadership dans le segment des micro-citadines électriques en Chine

Depuis 2006, date du lancement de la sélection «Chinese Heart», des dix meilleurs moteurs qui ont été primés, 9 moteurs de Chery dont le 1,6T GDI et le 2,0T GDI ont été sélectionnés. Sur la base de sa profonde accumulation technologique de véhicules ICE (moteur à combustion interne), Chery a également conçu la «Chery 4.0 Global Power Architecture», qui comprend diverses formes d’énergie telles que le carburant, l’hybride, la batterie et l’hydrogène, et qui répond aux exigences des utilisateurs pour tous les scénarios de mobilité.

Du reste, Chery qui accorde beaucoup d’importance à la notion de partenariat en matière de technologie a collaboré avec de nombreux industriels de premier ordre, dont des géants de l’Internet, des sociétés concevant des puces électroniques dans divers pays du monde, et ce, dans le cadre de cette «innovation conjointe» dans divers domaines.

Cette dernière permet à Chery de réaliser un développement adapté de ses produits en fonction des différents marchés, des lois et réglementations appliquées, des normes de développement technique… dans divers pays du globe, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience au-delà de leurs attentes.

Lire aussi | Chery innove en matière de technologie hybride

Chery considère toujours la qualité comme une priorité et s’efforce de rendre les véhicules plus sûrs et plus fiables, ce qui est le minimum selon le constructeur chinois pour gagner la confiance de la clientèle du monde entier.

Concrètement, la marque effectue des tests de véhicules tout au long de l’année dans de nombreux pays du monde, tels que le Brésil, l’Arabie saoudite, la Russie… En effet, Chery développe des produits conformes aux normes internationales et de haute qualité, et a mis en place un système de gestion de production unifié à l’échelle mondiale baptisé le CPS (Chery Production Mode), qui garantit efficacement la qualité du produit.

En outre, le constructeur automobile chinois adopte des pièces élaborées par les meilleurs opérateurs industriels du monde et entretient une coopération étroite avec des fournisseurs étrangers de premier ordre tels que Bosch, Continental, Siemens… Objectif : assurer la qualité et les normes d’assemblage de chaque pièce et améliorer en permanence sa compétitivité sur le marché mondial.

Lire aussi | Chery reçoit une dizaine de prix au «China Electric Vehicle Challenge»

Une technologie mature et une qualité fiable permettent aujourd’hui à la marque de conquérir pas à pas la clientèle étrangère. En novembre 2021, lors de la sélection finale de la 46ème Convention internationale sur les cercles de contrôle de la qualité (ICQCC), elle a rivalisé avec 904 équipes du monde entier, et a finalement remporté la médaille d’or, le prix le plus élevé de la conférence. C’est la cinquième fois que Chery remporte la plus haute distinction lors des «Jeux olympiques» internationaux de qualité pour la «Chinese Team».

Dans le processus constant de «sortir» et «monter», Chery a toujours utilisé la culture comme agent de fusion pour promouvoir l’image de la marque à l’étranger en favorisant le développement localisé et en incorporant la culture locale. Avant d’entrer sur chaque marché étranger, le constructeur automobile chinois étudie en profondeur la situation du marché local et les habitudes de comportement des consommateurs, et lance les mesures de marketing correspondantes pour intégrer pleinement la culture sociale locale dans la promotion de la marque.

Par exemple, au Chili, en Équateur et dans d’autres endroits où les gens aiment le football, Chery utilise le marketing sportif pour rendre l’image de marque plus populaire. En décembre 2021, les clubs de football parrainés par Chery, UC (Club Deportivo Universidad Cató lica) du Chili et IDV (Independiente del Valle) de l’Équateur, ont respectivement remporté les championnats, ce qui a ajouté de grandes réalisations au marketing sportif mondial de Chery et a encore amélioré Chery à l’étranger.

Lire aussi | Chery mise sur ses plateformes d’activités à destination de ses clients

En outre, dans diverses actions de bien-être public telles que la campagne mondiale de lutte contre l’épidémie, les secours en cas de tremblement de terre, l’éducation et la lutte contre la pauvreté, Chery a également assumé ses responsabilités sociales, afin que de plus en plus de consommateurs étrangers puissent avoir une autre perception des marques chinoises.

Avec l’ouverture de la Chine sur le reste du monde, Chery qui navigue au large depuis 20 ans, a remis une excellente feuille de réponse vis-à-vis de la mondialisation. Chery est d’ailleurs devenu une référence mondiale permettant à d’autres marques automobiles chinoises de se mondialiser. D’ailleurs, le groupe automobile chinois considère qu’avec l’approfondissement de sa stratégie de mondialisation et sa percée continue sur les marchés étrangers, il atteindra son objectif consistant à devenir une marque internationale de premier plan.