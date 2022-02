Chery maintient son leadership dans le segment des micro-citadines électriques en Chine

Une série d’améliorations qui se sont traduites notamment par de nouvelles teintes de carrosserie dont une dite «rose bonbon» qui ne passe pas inaperçue et qui fait sensation sur le marché chinois. Le style extérieur de cette micro-citadine électrique bien dans l’air du temps joue la carte du dynamisme et de la modernité. Une teinte de carrosserie qui se retrouve également sur les panneaux de garnissage intérieur qui viennent orner la planche de bord. L’EQ1, qui peut accueillir quatre personnes à bord, dispose d’équipements de confort dernier cri et de série, dont l’écran LCD haute définition de 10 pouces assorti à une commande vocale.

Afin de satisfaire la clientèle en général, et les jeunes en particulier, et de leur offrir une expérience plus aboutie en matière de mobilité propre, le staff d’ingénierie de Chery a porté une série de modifications sur l’EQ1, soit plus de 168 au total. De quoi lui permettre de poursuivre, sinon de renforcer son succès dans la catégorie des micro-citadines électriques.

Sous le capot de l’EQ1, on retrouve un bloc électrique de dernière génération conçu par Chery et délivrant 55 kW. De quoi permettre à cette micro-citadine de flirter avec les 120 km/h en vitesse maximale. De plus, elle affiche une autonomie qui oscille entre 300 et 408 km avec, à la clé, trois modes disponibles de recharge à même de garantir aisément, et dans de bonnes conditions, les déplacements au quotidien.

En termes de sécurité, l’EQ1 a été conçue avec une carrosserie entièrement en aluminium, ce qui demeure inédit dans le segment des micro-citadine en Chine. De même que Chery a veillé tout particulièrement à ce que la sécurité active et passive soit au meilleur niveau pour l’ensemble des occupants.

En tant que champion des ventes sur le segment des véhicules électriques en Chine, et pouvant compter sur son avance technologique en la matière, Chery a fait de sa micro-citadine électrique l’une des stars du marché. Rappelons que le constructeur automobile chinois a investi le domaine des énergies nouvelles depuis plus de 20 ans avec la construction au fil des ans de quatre principales plates-formes de véhicules à énergies nouvelles, de cinq principaux sous-systèmes généraux et de sept principales technologies de base.

Précisément, le savoir-faire technologique de Chery en matière de batterie, de moteur et de contrôle électronique a fourni des supports solides pour sa marque et pour ses produits. En termes de batteries, le constructeur automobile chinois a fait appel aux meilleurs fournisseurs de batteries mondiaux dont CATL, et sa batterie auto-développée qui atteint actuellement le niveau le plus élevé de l’industrie en matière de consommation d’énergie.

En termes de moteurs électriques, Chery et Yaskawa ont créé une coentreprise baptisée Chery Yaskawa Electric Drive System Co. Ltd, dont les produits sont plus efficaces et 22 % plus légers que ceux de la concurrence. S’agissant du contrôle électronique, le constructeur automobile chinois a développé indépendamment une unité de contrôle du véhicule (VCU) qui peut surveiller l’état de fonctionnement des batteries et des moteurs du véhicule. De quoi assurer une meilleure performance de l’engin en termes de puissance, de sécurité et de recyclage énergétique.

Toujours est-il que grâce aux atouts techniques de Chery, l’EQ1 est devenu une référence dans le segment des véhicules chinois à énergies nouvelles. Actuellement, le constructeur automobile chinois vise à entrer sur le marché mondial avec ses nouveaux véhicules à mobilité propre qui apporteront une expérience de conduite très appréciée vis-à-vis de la clientèle.