Chery mise sur des technologies de pointe en matière de fabrication intelligente

Au cours de cette conférence, la première plateforme digitale industrielle de personnalisation de masse de l’automobile chinoise, créée conjointement par Chery et par COSMOPlat (filiale de Haier, le géant chinois d’électroménagers et d’électronique grand public), a également été dévoilée. Une joint-venture qui compte fournir un nouveau moteur pour la mise à niveau numérique de la chaîne industrielle automobile, en plus de la construction d’un nouvel écosystème numérique qui s’y rapporte.

C’est en novembre dernier que s’est tenue en Chine la «2021 World Manufacturing Conference» ( WMC) . La 19 ème édition de cet événement d’envergure mondiale a accueilli de nombreux industriels, dont Chery Automobiles. Ils ont profité pour revenir plus en détail sur leurs récentes technologies de pointe et autres processus de fabrication intelligente.

Par ailleurs, cette association favorisera non seulement la transformation numérique de Chery et de ses chaînes industrielles, mais créera également un modèle pouvant être reproduit et valorisé pour ses partenaires à l’étranger. De quoi permettre aussi d’accélérer la transformation et la modernisation de l’industrie automobile chinoise.

Lire aussi | Chery remporte la plus haute distinction dans le cadre de l’ICQCC en Inde

Concrètement, cette nouvelle plateforme de pointe s’adressera à quatre catégories d’utilisateurs, à savoir les constructeurs automobiles, les fabricants de pièces en amont, les distributeurs en aval et des industriels désireux de faire appel à cette nouvelle technologie dans leur process de fabrication.

Au rayon des bénéfices, cet outil technologique offre de multiples possibilités d’usage à ses utilisateurs et permet surtout de déployer efficacement un processus digital en amont et en aval de la chaîne industrielle, tout en améliorant son efficacité globale.

Toujours est-il que la nouvelle plateforme numérique et industrielle de Chery et de COSMOPlat est la première application en matière de personnalisation de masse dans l’industrie automobile. En s’appuyant sur le savoir-faire du constructeur automobile chinois s’agissant de ses ressources dans l’industrie automobile, et sur les avancées techniques de COSMOPlat pour ce qui est des plateformes digitales industrielles, les attentes des utilisateurs sont donc parfaitement bien cernées, ce qui permet de leur fournir des produits automobiles à la pointe du progrès, polyvalents et parfaitement adaptés pour une utilisation quotidienne optimale.

Lire aussi | Ces tests que déploie Chery pour assurer la qualité de ses véhicules

À noter que lors de cette conférence, Chery a exposé aussi ses dernières technologies de pointe en matière de mécanique, notamment le DHT, une transmission spécifique à nouvelle énergie avec 11 combinaisons de vitesses possibles pour un couple maximal de 510 Nm. Un assemblage technologique qui vient agrémenter le 2,0 litres TGDI, un bloc qui a été sélectionné récemment comme étant l’un des dix meilleurs moteurs du «Chinese Heart Top Ten Engines» en 2021.

En tant que branche fondamentale de l’imposant système technologique de base du «Technological Chery», le système d’alimentation de la marque s’est étendu à plusieurs formes d’énergies automobiles, telles que le thermique, l’hybride, la batterie, et l’hydrogène.