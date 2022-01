Chery mise sur ses plateformes d’activités à destination de ses clients

Depuis le lancement de la plateforme mondiale d’activités baptisée « With Chery With Love » (WCWL) et destiné aux propriétaires des véhicules Chery, de plus en plus de pays du globe l’ont rejoint successivement. À la fin de l’année dernière, une dizaine d’entre eux, dont la Russie, le Qatar et l’Équateur, ont pris part à diverses activités taillées sur mesure pour les utilisateurs.

À titre d’exemple, Chery en Russie a réuni plus de 150 propriétaires de Tiggo 4 et de Tiggo 8 pour concourir à une épreuve sur glace, le tout dans une ambiance conviviale entre tous les participants. Ces derniers ont pris part à plusieurs types challenges, dont du patinage artistique, une compétition de hockey sur glace par équipe et une course d’obstacles sur la glace. Des épreuves sportives qui ont eu l’avantage de créer un esprit d’équipe et de solidarité entre participants.

Au Qatar, les propriétaires de Tiggo 7 Pro ont participé l’année dernière à de nombreuses activités pour lesquelles étaient conviés également leurs enfants. De quoi susciter l’enthousiasme et l’émerveillement de ces derniers et de leurs parents, compte tenu de l’étendue du planning d’activité qui leur avait été concocté. Des animations très fédératrices qui permettent aussi de resserrer les liens familiaux.

En Équateur, Chery a réuni près d’une trentaine de familles propriétaires de Tiggo 7 et de Tiggo 8. Après la création du groupe des propriétaires, ils ont pris part à de multiples activités dont la visite de monuments célèbres dans les régions visitées, des pauses détente autour d’un bon repas, d’un thé ou d’un café. Ajoutez-y des rencontres avec des personnalités, tant dans le domaine culturel que sportif. Des activités permettant là aussi aux propriétaires des véhicules Chery de resserrer les liens fraternels entre amis et familles.

Faut-il souligner que les activités de la WCWL pour cette nouvelle saison auront lieu en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et dans d’autres pays d’Europe de l’Est. À l’avenir, la plate-forme «With Chery With Love» conçue par Chery pour interagir avec les utilisateurs mondiaux se poursuivra. Avec de nouvelles formes d’activités toujours plus intéressantes, les membres ne devraient pas rester insensibles aux multiples attentions que leur apporte la marque automobile chinoise Chery.