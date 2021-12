Chery, premier exportateur de véhicules particuliers de marque chinoise

Le 28 octobre dernier, Africa Motors (Groupe Auto Hall) a signé avec son nouveau partenaire chinois Chery un contrat de coopération pour l’importation et la distribution exclusive de sa gamme de véhicules. La marque devrait faire son apparition dans le Royaume vers la fin du premier semestre 2022. Outre le fait de faire partie des principaux constructeurs automobiles en Chine, Chery se classe au premier rang des exportateurs de voitures particulières de marque chinoise au cours des 18 dernières années, et ce, de manière consécutive.

Chery a récemment publié son bilan chiffré relatif à son volume de ventes de véhicules neufs pour les trois derniers trimestres de l’année en cours. Dans le détail, les données attestent que les activités d’exportation à l’étranger des automobiles du géant automobile chinois continuent de croître. Concrètement, 187 910 véhicules au total ont été exportés de janvier à septembre, soit une croissance de 255% par rapport à l’année précédente.

Faut-il souligner que Chery s’est toujours distingué sur la scène automobile mondiale en matière de recherche et de développement technologique en interne, à tel enseigne que le géant automobile chinois s’est taillé une solide réputation sous le nom de «Chery technologique».

À titre d’exemple et en ce qui concerne certaines technologies liées à la conception des motorisations, des boîtes de vitesses, des châssis et des plateformes des véhicules, Chery demeure le premier constructeur chinois à les maîtriser.

Lire aussi | Distribution. Africa Motors va commercialiser la marque automobile chinoise Chery

C’est le cas également dans le domaine des nouvelles technologies énergétiques. En effet, le constructeur a lancé le modèle EQ1, le premier véhicule chinois 100% électrique qui utilise également une carrosserie en aluminium léger.

Et ce n’est pas tout puisqu’en termes de technologie intelligente, Chery a dévoilé une stratégie de marque baptisée «Chery Lion». Actuellement, le constructeur a développé une série d’équipements de confort et de sécurité à la pointe de la technologie en matière d’aides à la conduite. Aussi, il prévoit graduellement, d’ici 2025, de passer pleinement à la conduite autonome.

Toujours est-il, que les bonnes performances du constructeur automobile chinois sur le marché automobile mondial sont dues notamment, au lancement actuel de nouveaux modèles de la série Famille PRO, déjà disponible en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie et dans de nombreuses autres régions.

Le «design PRO», la «technologie PRO» et la «puissance PRO» des modèles de la série Famille PRO apportent à un plus grand nombre de consommateurs une expérience concrète de voiture PRO «élégante, technologique et puissante». Une gamme de véhicules très appréciée par les consommateurs du monde entier et qui a permis à Chery de renforcer, sinon d’accroître sa notoriété dans le monde entier.

A noter que le constructeur automobile chinois tisse sa toile dans le monde ; ainsi, il prévoit de s’installer prochainement en Côte d’Ivoire, en apportant justement aux consommateurs ivoiriens les nouveaux modèles de la série Famille PRO.

Lire aussi | Auto Hall. Un résultat net consolidé en forte hausse au premier semestre