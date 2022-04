Chery s’appuie sur sa compétitivité pour investir l’Asie du Sud-Est

C’est à Jakarta que s’est tenu courant avril et en grande pompe cet événement d’envergure qui compte parmi les plus influents du secteur automobile en Asie du Sud-Est. En tant que marque automobile leader en Chine, Chery a profité de ce Salon pour y exposer ses nouveaux produits qui, rappelons-le, connaissent de par le monde un grand succès, dont une gamme de modèles qui s’appuient sur la thématique suivante : «Nouveau Chery, nouveaux produits, nouvelle expérience».

C’est à l’occasion du dernier « Indonesia International Motor Show 2022 (IIMS) que Chery, en plus d’exposer ses nouveautés automobiles, a dévoilé ses ambitions stratégiques de développement en Asie du Sud-Est, plus particulièrement pour la région ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) qui intègre plusieurs États dont les Philippines, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, Brunei, le Vietnam, le Laos, la Birmanie et le Cambodge.

Par ailleurs, c’était l’occasion pour le géant automobile chinois de célébrer durant ce Salon son retour sur le marché indonésien. A cet effet, le stand de la marque a reçu la visite de Airlangga Hartarto, ministre coordinateur des affaires économiques de l’Indonésie. Ce dernier a, non seulement, apprécié les modèles exposés par Chery, mais il a appelé de ses vœux au développement futur de la marque dans le pays.

Des véhicules à succès

Les nombreux visiteurs présents sur le stand de Chery ont eu l’occasion d’apprécier les Tiggo 7 Pro et Tiggo 8 Pro, mais aussi le Skytour, un SUV au design familial, l’OMODA5, un crossover qui cible une clientèle jeune et la minicitadine électrique EQ1. Ces mêmes visiteurs ont été agréablement surpris par la qualité des modèles exposés, qu’il s’agisse des SUV traditionnels et des véhicules à énergie nouvelle qui offrent à la clientèle une expérience de conduite intelligente et à forte valeur ajoutée.

Pouvant compter sur leurs designs bien dans l’air du temps, leurs intérieurs soignés et cossus, leurs configurations techniques et mécaniques bien calibrées et leurs performances optimales, les véhicules Tiggo intègrent, en prime, les derniers concepts et technologies de recherche et développement du constructeur automobile chinois.

En tant que modèle premium de la famille Tiggo, le 8 Pro qui est propulsé par l’inédit 2,0 litres TGDI délivrant une puissance maximale de 187 kW et un couple maximal de 390 Nm, sera disponible sous peu sur le marché indonésien. Rappelons que ce modèle bénéficie d’une belle dotation en équipements de confort et de sécurité, comme le démarrage à distance, la caméra panoramique à 360°, le démarrage-arrêt automatique et bien d’autres technologies intelligentes.

Sans compter que ce modèle se distingue de ces concurrents de par ses performances considérablement améliorées en matière de sécurité active et basées sur 12 fonctions ADAS, comme le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), le freinage d’urgence automatique (AEB), l’avertissement de collision avant (FCW)…

Il faut dire que la famille Tiggo est devenue extrêmement populaire sur de nombreux marchés mondiaux. En Arabie saoudite, le modèle Tiggo 8 Pro a connu une progression rapide de ses ventes depuis son lancement en juin 2021, en plus de remporter le prix du «Meilleur SUV à technologie avancée de 2021». Au Qatar, le volume des ventes du Tiggo 7 Pro lui a permis de se classer en première position sur son segment de marché en moins de 6 mois et a remporté le prix du «SUV le plus vendu 2021».

Au Pérou, le Tiggo 7 Pro s’est démarqué parmi les marques de voitures chinoises avec le plus grand nombre de votes et a reçu le prix de la «Marque chinoise la plus aimée en 2021». En tant que dernier modèle développé par Chery pour le marché mondial, OMODA5, qui dispose d’un ADN et d’une technologie futuriste, vise à créer un écosystème exclusif, interactif, pouvant être partagé par les créateurs de tendances mondiales. Toujours est-il que ce premier SUV multisegment invitera la clientèle de nombreuses métropoles du globe à redéfinir leur mode de vie, en plus de profiter d’une expérience technologique inédite, dynamique et bien dans l’air du temps.

Depuis sa révélation en avant-première à l’occasion de l’International Automotive Technology Expo 2022 (AUTO TECH) en Chine, ce véhicule a attiré l’attention de la clientèle grâce à son design unique, sa technologie futuriste et son concept innovant de création d’un écosystème interactif. Un modèle qui arrivera successivement sur les marchés en Asie, dont l’Indonésie, en Amérique du Sud, en Australie, en Afrique et en Europe.

La Chery EQ1 fait sensation

Autre véhicule dévoilé pour la première fois dans le cadre du Salon automobile indonésien , la Chery EQ1 qui a attiré tous les regards. Équipée d’un nouveau moteur de 55 kW pouvant exécuter le 0 à 50 km/h en 5 secondes et afficher une vitesse maximale de 120 km/h, l’engin est également doté d’un AFS (système de cadre en aluminium), d’une motorisation technologiquement avancée, d’une batterie d’alimentation et d’un système de contrôle électronique, en plus d’une diversité d’équipement de sécurité active et passive. Du reste, l’EQ1 a été appréciée des visiteurs comme étant un choix économique, pratique et intelligent par les visiteurs qui attendent avec impatience son lancement en Indonésie.

En dévoilant plusieurs véhicules vedettes de la marque dans le cadre de ce Salon automobile en Indonésie, Chery a sans aucun doute démontré ses innovations réalisées en matière de R&D et de fabrication en tant que marque automobile chinoise de premier plan. Aussi, le constructeur automobile chinois a démontré son ambition, sa force et sa confiance de monter en flèche dans ce précieux marché.

De nouvelles expériences centrées sur l’utilisateur

Quoi qu’il en soit, Chery ambitionne d’étoffer son réseau de vente avec une toute nouvelle image en développant de nouvelles franchises, mais aussi des plateformes d’exposition urbaine, voire les supermarchés etc…, basés sur le principe des «hautes spécifications, hautes normes et hautes exigences». De nombreux points de contact pour le constructeur automobile chinois qui permettront aux utilisateurs d’acheter les véhicules de leur choix.

Concrètement, Chery prévoit de créer plus de 100 points de vente dans toute l’Indonésie au cours des deux prochaines années, couvrant les principales villes et régions telles que Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi et Bali.

Compte tenu des caractéristiques topographiques et diversifiées des îles indonésiennes, la marque chinoise établira ses entrepôts centraux de pièces automobiles sur quatre îles principales, à savoir Java, Sumatra, Kalimantan et Sulawesi. Objectif : assurer une livraison rapide des pièces de rechange et fournir un service après-vente sans souci.

Pour s’adapter aux besoins des utilisateurs indonésiens qui souhaitent acheter des voitures en ligne dans ce contexte post-pandémique, Chery a développé une application spécialement dédiée, lancée avant ce Salon de l’automobile et téléchargeable gratuitement.

L’Indonésie comme passerelle dans la région

En tant que plus grande économie d’Asie du Sud-Est et membre fondateur de l’ASEAN, l’Indonésie dispose d’une grande marge de manœuvre pour un développement rapide de son industrie automobile et dispose d’un stock potentiel pour la croissance des ventes d’automobiles. «L’Indonésie constitue un marché automobile parmi les plus prometteurs au monde, et c’est aussi le marché stratégique de Chery dans l’ASEAN», s’est exprimé sur le sujet Zhang Guibing. Et le Président de Chery International de poursuivre : «à l’avenir, Chery s’engagera à développer le marché indonésien en tant que passerelle et à apporter une technologie de pointe et des produits intelligents aux utilisateurs indonésiens en s’appuyant sur sa forte force technique, ainsi que sur son innovation».

En plus de dépasser les demandes des clients sur le marché indonésien, Chery exportera également ses produits vers d’autres pays et régions de l’ASEAN. Zhang Guibing a également déclaré que la marque espère appliquer son expertise technique et ses réalisations en matière d’innovation dans le domaine automobile, d’une part, pour fournir au marché indonésien des véhicules à carburant conventionnel dotés d’une technologie de pointe. Il faut y ajouter des véhicules alimentés par de nouvelles énergies, sans compter un soutien technique aux partenaires afin de promouvoir le développement de l’industrie automobile indonésienne.

«Tech Chery» pour accélérer l’industrie automobile indonésienne

En tant que pionnier parmi les marques automobiles chinoises, et ayant mis en œuvre une stratégie d’internationalisation, Chery a établi 5 centres de R&D, 10 bases de production et plus de 1 500 points de vente et de service à l’étranger depuis que la société a commencé son activité d’exportation en 2001. Faut-il préciser que ses produits sont exportés vers plus de 80 pays et régions, y compris les marchés matures tels que l’Europe, le Moyen-Orient et l’Amérique centrale et du Sud, ainsi que les marchés émergents tels que l’Afrique et l’Asie-Pacifique.

Bien qu’étant confronté à des défis complexes tels que la pandémie de la Covid-19 et la pénurie des semi-conducteurs, Chery a maintenu le taux de croissance le plus élevé de l’industrie automobile chinoise en 2021, enregistrant des ventes cumulées de 961 926 véhicules, avec une augmentation de 31,7 % d’une année sur l’autre.

Parmi eux, les exportations (hors marché chinois) représentent 269 154 unités, en augmentation de 136,3 % sur une base annuelle, ce qui permet à Chery de se classer au premier rang des ventes à l’étranger de véhicules de tourisme de marque chinoise, et ce, pendant 19 années consécutives, avec des ventes mondiales cumulées supérieures à 10 millions d’unités.

Adhérer à l’innovation technique et mettre en œuvre une stratégie axée sur la technologie est la clé qui a permis à Chery de conserver sa croissance rapide sur les marchés étrangers durant 20 ans. Constructeur automobile connu pour sa technologie, Chery bénéficie depuis tout ce temps de sa bonne réputation en tant que «Tech Chery».

Avec un vaste savoir-faire accumulé au cours des deux dernières décennies, la marque chinoise est devenue un précurseur en matière de R&D et de fabrication de moteurs en Chine. Un total de 9 moteurs dont le 2,0 litres TGDI et le 1,6 litre TGDI, ont reçu le prix «China Core-Ten Best Engines of The Year», ce qui atteste parfaitement de la compétitivité supérieure du constructeur automobile chinois.

Aussi, sur la base de sa profonde expérience pour la technologie de l’alimentation par carburant, le géant automobile chinois a dévoilé la «Chery 4.0 Era Global Power Architecture», comprenant plusieurs types de mobilité dont l’hybride, le 100 % électrique et l’hydrogène, ainsi que d’autres formes d’énergie adaptables à toutes sortes de scénarios.

Toujours est-il que face aux changements sans précédent qui animent actuellement le marché automobile indonésien, Chery s’engage à suivre la tendance de développement de l’industrie automobile, en fournissant aux consommateurs indonésiens des produits de haute qualité, et en capitalisant sur la multiplicité de services à valeur ajoutée en contribuant au développement de l’industrie automobile dans le pays.