Chery très en pointe dans le segment des véhicules à mobilité propre

La production et les ventes de véhicules à énergies nouvelles en Chine se sont classées au premier rang mondial durant six années consécutives, avec au cumul plus de 7 millions de véhicules produits, soit plus de 50 % des ventes totales mondiales.

À l’heure actuelle, l’industrie automobile chinoise accélère son développement en matière de véhicules à mobilité propre et à faibles émissions polluantes. Un segment à fort potentiel de croissance en Chine et dans le monde dans lequel le constructeur automobile Chery s’est inscrit de longue date avec succès.

Bien que la crise des semi-conducteurs ait affecté le marché automobile de la planète, les dernières statistiques de l’Association chinoise des constructeurs automobiles attestent que de janvier à août dernier, la production et les ventes de véhicules à énergies nouvelles en Chine ont atteint respectivement 1,813 million de véhicules et 1,799 million d’unités écoulées. Soit un taux de pénétration s’agissant des ventes cumulées qui approchent les 11 %. Dans cette perspective, la Chine devrait atteindre l’objectif de 20 % de part de marché des véhicules à énergies nouvelles d’ici 2025, et ce, plus tôt que prévu, toujours selon l’Association chinoise des constructeurs automobiles.

En tant que principale marque automobile en Chine, Chery s’est investi dans la recherche et dans le développement des véhicules à énergie nouvelle depuis 1999. Après plus de 20 ans de recherches et d’expérience dans ce segment, le constructeur automobile chinois a progressivement étendu son savoir-faire dans ce segment de marché en investissant pleinement dans les systèmes de recherche et de développement en matière de plate-forme d’intégration.

Dans le détail, Chery a pu concevoir quatre plates-formes de véhicules à énergie nouvelle, s’articulant autour de plusieurs technologies de base. De quoi permettre à la marque chinoise de jouer un rôle de premier plan dans le segment des véhicules électrifiés, notamment en ce qui concerne la conception et le rendement optimisé des batteries, mais aussi la gestion des moteurs thermiques et des systèmes de contrôle électrique.

Rappelons que Chery a misé sur la technologie d’égalisation active de la batterie, de la charge CVCC et d’autres procédés techniques afin que cette même batterie soit durable et sécurisante pour les utilisateurs. Faut-il souligner également que Chery et Yaskawa, un acteur japonais incontournable en robotique industrielle et en systèmes d’automatisation, ont créé Chery Yaskawa Electric Drive System Co., Ltd. Comparé à la concurrence, la technologie dévoilée par cette co-entreprise présente de nombreux avantages, dont un poids plus léger, une plus grande efficacité de l’entraînement électrique, une plus grande densité d’enroulement… avec un poids inférieur de 22% comparé à des moteurs équivalents.

L’unité de contrôle du véhicule (VCU) développée indépendamment par Chery peut collecter et surveiller l’état de fonctionnement de la batterie et du moteur du véhicule plus rapidement, plus précisément et plus intelligemment par rapport à des technologies concurrentes. De quoi améliorer les performances globales du véhicule en termes de performances énergétiques, sécuritaires et de récupération d’énergie.

Ainsi, les ventes de véhicules à énergies nouvelles de Chery ont également maintenu une croissance rapide. De janvier à août dernier, le groupe Chery a vendu 55 372 véhicules à énergies nouvelles, en hausse de 190,4 % d’une année sur l’autre. Depuis son lancement en 2017, le micro véhicule électrique de Chery, l’EQ1, a été primé à maintes reprises en Chine. À noter que le constructeur automobile chinois qui prévoit de tisser sa toile dans le segment des véhicules à énergie nouvelle de par le monde poursuit activement son développement technologique en la matière.