Chery, un constructeur automobile engagé humainement et socialement

Concrètement, le constructeur automobile chinois a livré en fin d’année dernière plus de 30 000 bouteilles d’eau potable, à l’attention d’une centaine de familles de Visayas et de Mindanao, deux îles faisant partie de l’archipel des Philippines et qui ont été frappé par un typhon baptisé Odette.

Outre le besoin en eau potable, Chery a rapidement pris d’autres mesures à l’égard des populations en difficultés, leur dédiant notamment une ligne d’assistance téléphonique de secours et fournissant aux propriétaires d’un véhicule de marque Chery une aide leur permettant de faire face à la reconstruction de leur vie après la catastrophe qu’ils ont eu à subir.

De fin 2021 à début 2022, le constructeur automobile chinois, en collaboration avec «Shop of Joys», une organisation locale d’aide sociale russe, a lancé une activité de don de vêtements usagés sur le thème «Give Good». Concrètement, il a soutenu cette activité en installant des boîtes de recyclage pour vêtements usagés à Moscou, de façon à venir en aide aux plus démunis.

De nombreux responsables sociaux qui sont devenus des ambassadeurs de ce projet «Give Good» ont fourni également de très nombreux vêtements estampillés du logo de la marque. Le directeur de Chery en Russie a d’ailleurs déclaré : «chaque année, nous achetons de nouveaux articles, mais nombreux sont ceux qui ne les utilisent pas. Nous prônons une consommation raisonnée, et nous donnons aux vieux articles la possibilité d’être réutilisés et de rendre les gens heureux à nouveau».

Autre action de bienfaisance : Chery et son partenaire koweïtien Alghanim, en collaboration avec l’organisation de bien-être public Sidra Association et de nombreuses marques locales bien connues, ont organisé en octobre dernier une série d’activités de bien-être public axées sur la santé des femmes.

En Algérie et afin de soutenir la population locale dans la lutte contre la pandémie de la covid-19, la marque automobile chinoise a fait don de 20 générateurs d’oxygène médical à la Société du Croissant-Rouge algérien pour le traitement des patients atteints du virus.

En Amérique, Chery a offert des baskets et des produits de première nécessité aux enfants des régions pauvres, une façon pour la marque de transmettre des valeurs qui lui sont chères, notamment l’amour et le don de soi envers son prochain. Un engagement social pour toutes personnes pouvant être, à un moment de leur vie, en proie à des difficultés, notamment lors de catastrophes naturelles majeures.

Dans ce cas de figure, Chery est toujours monté en première ligne pour apporter son soutien. Lorsque des catastrophes telles que les inondations estivales de 2021 dans le Henan, en Chine, les inondations au Pérou en 2017, le tremblement de terre en Équateur en 2016 et le tremblement de terre au Chili en 2012 se sont produites, la marque a immédiatement fait don de fonds et de matériel de secours aux zones sinistrées.

À l’avenir, le géant automobile chinois entend poursuivre ses engagements, en continuant à mettre en œuvre activement des initiatives de protection sociale, à assumer sa responsabilité en tant qu’entreprise citoyenne mondiale, à rechercher activement le point de convergence entre le développement des entreprises et le développement social dans les domaines de l’emploi social.

Chery qui compte également promouvoir la protection écologique et la charité, et entretenir une réelle harmonie et un développement commun avec les consommateurs, les employés, les partenaires et toutes les parties prenantes de la société afin d’apporter des produits et des services de bonne facture aux utilisateurs mondiaux, tout en encourageant le don de soi dans le monde.