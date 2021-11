Sommet Chine-Afrique. Xi Jinping appuie la situation sanitaire en Afrique avec un milliard de doses anti-covid

Le Forum Chine-Afrique annonce d’ores et déjà une nouvelle dynamique de coopération entre l’Afrique et l’Asie. La Chine a promis de faire don d’un milliard de vaccins contre le coronavirus, d’avancer des milliards de dollars pour le commerce et les infrastructures en Afrique et d’annuler les prêts sans intérêt accordés aux pays africains pour aider le continent à se remettre de la pandémie de coronavirus.

S’exprimant par liaison vidéo depuis Pékin lors du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine fournirait un milliard de doses pour aider l’Afrique à vacciner 60 % de sa population d’ici l’année prochaine.

Parmi ces doses, 600 millions proviendraient de dons et le reste serait produit conjointement par des pays africains et des entreprises chinoises. En outre, la Chine enverra des équipes médicales pour aider le continent à faire face à la pandémie, a annoncé M. Xi au forum, qui est accueilli par le Sénégal.

« La Chine entreprendra 10 projets médicaux et sanitaires pour les pays africains et enverra 1 500 professionnels de la santé en Afrique », a déclaré M. Xi.

Les campagnes de vaccination dans plusieurs pays Africains manquent d’efficacité en raison des services de vaccination limités, en particulier dans les zones rurales, ainsi qu’à l’hésitation à se faire vacciner, selon l’OMS. Selon l’organisation mondiale, alors que de nombreux pays à revenu élevé ont fait état d’une couverture vaccinale supérieure à 60 %, à peine plus de 7 % de la population africaine est entièrement vaccinée – malgré une augmentation récente des expéditions vers le continent.

Lire aussi | «Le capital au XXIe siècle». Faites comme si vous aviez vu le documentaire qui raconte les inégalités d’hier et prédit celles du monde d’après

La Chine avait fourni plus de 1,7 milliard de doses de vaccins Covid-19 à plus de 110 pays et organisations, dont 50 pays africains et la Commission de l’Union africaine.

M. Xi a déclaré que Pékin injecterait 10 milliards de dollars dans les institutions financières africaines afin de financer les petites et moyennes entreprises. Il a promis d’accorder 10 milliards de dollars supplémentaires au titre de l’allocation de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, ce qui contribuerait à stabiliser les réserves de change.

En outre, la Chine annulera les prêts sans intérêt dus cette année, afin d’aider les économies qui ont été ravagées par la pandémie. L’année dernière, la Chine a également promis d’annuler les prêts sans intérêt dus à la fin de 2020.

Pékin a promis 60 milliards de dollars pour financer les infrastructures de l’Afrique lors du forum de Johannesburg en 2015, et un montant similaire lorsque le rassemblement s’est tenu dans la capitale chinoise en 2018. Mais ces dernières années, les prêteurs chinois, y compris les banques stratégiques – Exim Bank of China et China Development Bank – sont devenus plus prudents et exigent désormais des études de faisabilité bancables dans un contexte de surendettement du continent.