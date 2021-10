Chine. Quatre propositions pour assurer la protection de la biodiversité

Le 12 octobre, dans son discours au sommet de la COP15, Xi Jinping a fait quatre propositions en vue de contribuer à la protection de la biodiversité au niveau mondial.

Le concept central adopté est celui de la «civilisation écologique» qui doit se substituer à la «civilisation industrielle», après une «transition verte», au niveau mondial. La crise sanitaire mondiale actuelle est une opportunité pour revoir radicalement les rapports qu’entretient l’humanité avec la nature dont elle fait partie. La nouvelle vision que prône la Chine s’articule autour des quatre propositions suivantes :

1. La «vision de la civilisation écologique» doit servir de guide dans la gestion des relations entre l’être humain et la nature. Ce qui nécessite des solutions urgentes aux problèmes actuels inhérents à la «civilisation industrielle», l’encadrement des activités humaines dans leurs rapports aux écosystèmes et la mise en place d’un système de protection intégrée et une gouvernance systémique des diverses composantes fondamentales de la nature.

Lire aussi | Le nouvel ambassadeur d’Israël au Maroc accorde un entretien à la chaîne i24news [Vidéo]

2. Dans l’immédiat, le «moteur de la transition verte» doit permettre de contribuer au développement durable, à travers la mise en place d’une « économie verte, bas carbone et circulaire, pour transformer le capital écologique en atouts de développement (…)». Le renforcement de la coopération internationale doit permettre un «développement vert pour tous les pays».

3. Le bien être des peuples doit être placé au cœur des préoccupations des Etats pour promouvoir l’équité et la justice sociales. En effet, les peuples aspirent légitimement à une vie meilleure. La protection de la biodiversité est inséparable du développement au profit de toutes et de tous.

Lire aussi | Le Maroc sous le règne de S.M. le Roi Mohammed VI : des pas de géant vers l’émergence économique [Par Lahcen Haddad]

4. La protection de la nature étant un besoin humain universel, les actions des Etats doivent être nécessairement basées sur le droit international pour mettre en place et préserver un système de gouvernance internationale juste et équitable. Ce qui impose un «véritable multilatéralisme» exigeant respect et application effective des règles internationales.