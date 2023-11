Chômage : le HCP présente des indicateurs alarmants, voici les 10 points clé

Selon Ahmed Lahlimi Alami, Haut-commissaire au Plan, cette hausse du chômage était attendue et s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, il existe un déficit structurel entre l’offre et la demande d’emplois au Maroc, persistant depuis plus de deux décennies. Le taux d’activité (personnes actives en âge de travailler) et le taux d’emploi (personnes qui travaillent) ont tous deux diminué au fil du temps, avec une augmentation de la population inactive.

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a révélé, dans une interview accordée au confrère Médias 24, des données alarmantes concernant le chômage dans le pays. Plus d’un million et demi sont sans emploi, soit 12,9%, un record inégalé au cours des 20 dernières années. Le chômage a augmenté de manière exponentielle au cours de la dernière année, avec une perte de 300.000 emplois.

La pandémie de COVID-19 a également joué un rôle, avec la perte de plus de 430 000 emplois en 2020, dont certains n’ont pas été récupérés malgré la reprise économique en 2021. En 2022, de nouveaux emplois ont été perdus, exacerbant la situation.

Lire aussi | Aide directe au logement. Le « OK » du gouvernement au projet de décret qui verrouille l’octroi des aides

L’effet boomerang des annonces gouvernementales concernant la création d’emplois, notamment les programmes Awrach et Forsa, a également contribué à la hausse du chômage. Ces annonces ont incité de nombreuses personnes à chercher du travail, même si elles étaient découragées auparavant, ce qui a augmenté le nombre de demandeurs d’emplois sans qu’une offre d’emploi adéquate ne suive.

La sécheresse a également eu un impact sur l’emploi, en particulier dans le secteur agricole, affectant principalement les femmes. En outre, l’inflation a eu un effet sur les emplois dans le commerce informel, poussant de petits commerçants à abandonner leur activité en raison de l’augmentation des prix.

Lire aussi | ONCF : des investissements tous azimut et un budget triplé

La double crise touchant à la fois l’agriculture et les secteurs du commerce et de la construction a également contribué à la hausse du chômage. Lorsque ces secteurs ne fonctionnent pas correctement, la main-d’œuvre rurale se déplace vers les villes à la recherche d’emploi, mais cette fois, même les petits métiers ne produisent pas suffisamment d’emplois.

In fine la situation actuelle du marché de l’emploi au Maroc est le résultat d’une combinaison de facteurs structurels, de la crise du COVID-19, de la sécheresse, d’une politique de l’emploi mal adaptée, et d’une augmentation de la demande d’emploi non satisfaite. Le taux de chômage aurait même pu être encore plus élevé si certaines personnes n’étaient pas passées de l’activité à l’inactivité. Le Haut-Commissaire au Plan souligne que la situation actuelle du marché du travail est complexe et nécessite des réponses adaptées pour atténuer le chômage et stimuler la création d’emplois décents.

Lire aussi | Exportation des produits d’artisanat. Élimination imminente des formalités administratives physiques

Voici dix points clés de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail au troisième trimestre de 2023 :

1. L’économie nationale a perdu 297.000 postes d’emploi entre le troisième trimestre de 2022 et celui de 2023, (-29.000 postes en milieu urbain et -269.000 en milieu rural). 2. L’emploi non rémunéré a diminué de 231.000 postes et l’emploi rémunéré a reculé de 66.000 postes. 3. Le taux d’activité a diminué à 43,2% au niveau national (45,8% en milieu rural et 41,9% en milieu urbain). 4. Le taux d’emploi s’est replié à 37,4% au niveau national (42,6% en milieu rural et 34,8% milieu urbain).

5. Le taux de chômage s’est accru de 2,1 points entre le troisième trimestre de l’année 2022 et celui de 2023, passant de 11,4% à 13,5%.

6. La hausse la plus important du chômage est enregistrée parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans de 6,5 points à 38,2% et les personnes âgées de 25 à 34 ans (+2,5 points à 20,9%). Le taux de chômage s’est accru de 2,2 points pour les hommes, passant de 9,5% à 11,7%, et de 2 points pour les femmes, de 17,8% à 19,8%.

7. Le taux de sous-emploi s’est situé à 9,6% au niveau national (à 8,1% en urbain et à 12% en rural).

8. Le secteur de « l’industrie y compris l’artisanat » a créé 14.000 postes d’emploi entre le troisième trimestre de 2022 et celui de 2023. 9. Cinq régions ont abrité 72,6% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus durant le troisième trimestre de 2023. Casablanca-Settat vient en première position avec 22,5% d’actifs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,8%), de Marrakech-Safi (13,1%), de Fès-Meknès (11,7%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,5%).

10. Six régions concentrent près de trois quarts de chômeurs (75,8%) au niveau national. Casablanca-Settat vient en première position avec 25,1%, suivie de Fès-Meknès (13%), de Rabat-Salé-Kénitra (11,7%), de l’Oriental (9,8%) et de Marrakech-Safi (8,1%) et de Souss-Massa (8,1%).