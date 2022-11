Christophe Lecourtier, nouvel ambassadeur de France au Maroc

Lire aussi | Challenge et Agenz lèvent le voile sur le nouvel Argus de l’immobilier

Africa Intelligence fait aussi remarquer que le double profil diplomatique et économique de Christophe Lecourtier « est susceptible de convenir au Palais, qui souhaite axer la relation entre Paris et Rabat sur la coopération économique et les investissements, en particulier dans le domaine de la tech et des énergies renouvelables », ajoutant également que cette nomination doit encore obtenir l’approbation de Rabat avant de devenir officielle. De même, pour réchauffer les relations bilatérales entre les deux pays, une visite au Maroc d’Emmanuel Macron, Président de la république française, est annoncée pour le mois de janvier prochain. Pour rappel, entre 2014 et 2017, après avoir dirigé le cabinet de Christibe Lagarde à Bercy (Ministère des finances), Christophe Lecourtier, fils de diplomate, avait été ambassadeur de France en Australie. Il va sans dire que cette expérience lui a permis de renforcer davantage son profil de diplomate de haut rang. Il a également occupé, entre autres, la fonction de Secrétaire général de la Direction générale du Trésor. Énarque, diplômé de Sciences Po et de l’Ecole normale supérieure (Saint-Cloud), Christophe Courtier s’est notamment distingué entre 2008 et 2014 à la tête d’Ubifrance, devenue Business France.

