CHU Ibn Sina de Rabat. Le marché de plus de 800 millions de DH des travaux fluides attribué

Ventec, le consortium Thermo Energie/Systherm, et Cegelec se chargeront des travaux fluides dans le cadre du projet de réalisation construction du nouveau CHU Ibn Sina de Rabat. Ce trio a remporté l’appel d’offres lancé par le ministère de la Santé à travers l’Agence nationale des équipements publics. Ce marché de plus de 800 millions de DH, soir un cinquième du projet final, est réparti en trois lots.

L’appel d’offres international, relatif à la réalisation des travaux fluides dans le cadre de la construction du nouveau Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat, a été attribué le mercredi 25 octobre à Ventec, au consortium Thermo Energie/Systherm, et à Cegelec, soit un marché de plus de 800 millions de DH.

La part du lion du marché adjugé le mercredi 25 octobre revient à Ventec. La société pilotée par l’Administrateur directeur général Mohamed Ettalali, remporte le lot relatif aux travaux de climatisation, de traitement d’air, ventilation, chauffage et production d’eau chaude de l’immeuble de 33 étages, plateau médico-technique et bâtiments annexes. Un ensemble de missions qui cumule à 469,18 millions de DH.

Quant au lot relatif aux travaux de plomberie sanitaire, de protection contre les incendies et de désenfumage de l’immeuble de 33 étages, du plateau médico-technique et de bâtiments annexes, il a été remporté par Thermo Énergie dirigée par Chakib Benyagoub et Systherm, filiale d’INC Group de la famille Rtabi qui a Nabil Rtabi comme figure de proue. Ce duo encaisse pour leur part 232,8 millions de DH.

Pour sa part, Cegelec a décroché le troisième lot qui concerne les travaux de climatisation de ventilation ; de chauffage que les travaux de plomberie sanitaire, de protection contre les incendies et de désenfumage de la tour haute de 11 étages dédiée à la chirurgie cardio-vasculaire, pour un montant de 101,46 millions de DH.

Lancés par le Roi Mohammed VI le 5 mai 2022, les travaux de construction du nouvel hôpital Ibn Sina, qui mobilise un investissement à hauteur de 6 milliards de DH, avancent selon le calendrier prévu. L’hôpital, qui sera érigé sur un terrain de 11,4 ha, avec une capacité de 1.044 lits, dont 148 en unités de soins intensifs et de réanimation, se veut une structure moderne par son architecture, la qualité de son offre des soins et l’intégration des nouvelles technologies dans le domaine médical. Il sera composé d’une tour d’hospitalisation (R+ 33 étages), d’un pôle médico-technique de 5 étages, d’une tour de 11 étages dédiée à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, d’un centre de conférences, d’un autre de formation, et d’un internat.

La partie Nord-Est du terrain, qui abrite l’actuel hôpital, sera quant à elle aménagée en espaces verts et pourrait éventuellement accueillir un musée de la médecine entre autres annexes. Avec une surface couverte de plus de 190.000 m2, le futur hôpital comportera notamment un pôle d’hospitalisation, des unités de soins intensifs, des hôpitaux de jour, des services de consultations externes, d’exploration, des urgences et de soins de suite et de réadaptation, des unités de réanimation, une unité des grands brûlés, un service des maladies respiratoires graves et un centre d’hémodialyse, auxquels s’ajoutent des plateaux logistiques, administratifs et hôteliers.