Chutes de neige et fortes averses, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces

Des chutes de neige (02-30 cm) sur les hauteurs dépassant 1.800 m, et de fortes averses parfois orageuses sont prévues, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige (15-30 cm) sont attendues, de mardi à 15h à mercredi à 09h, dans les provinces de Beni Mellal, Azilal, Al Haouz, Ouarzazate, Midelt et Tinghir, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (10-15 cm) est prévu durant la même période dans les provinces de Boulemane, Ifrane et Khenifra, relève la même source, ajoutant que des chutes de neige entre 02 et 08 cm concerneront également les provinces de Figuig, Taroudant, Sefrou et Chichaoua.

Par ailleurs, de fortes averses parfois orageuses (20-35 mm) seront enregistrées, mardi de 15h à 23h, dans les provinces d’Al Haouz, Ifrane, Khenifra, Azilal, Beni Mellal et Sefrou, tandis que le même phénomène (15-25 mm) concernera, mardi de 14h à 18h, les provinces de Safi et Essaouira.

Les provinces de Midelt et Errachidia connaîtront le même phénomène (15-25 mm), de mardi à 18h à mercredi à 06h, conclut la DGM.