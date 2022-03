CIH Bank. Le PNB consolidé en accroissement de 12,6% au 31 Décembre 2021

Le Conseil d’administration de Cih Bank, s’est réuni le jeudi 10 mars, pour examiner l’activité et les résultats sociaux et consolidés au 31 décembre 2021. Le PNB consolidé s’élève à 3.106,6 MDH, augmentant de 12,6% par rapport à décembre 2020. Cette évolution résulte principalement de la progression de la marge nette d’intérêt de 22,2% suite à la croissance de l’activité commerciale.

Au titre de l’exercice 2021, le groupe poursuit sa dynamique commerciale portée par le développement continu des offres orientées vers le digital, la satisfaction des besoins de la clientèle et par l’extension de son réseau avec 6 nouvelles agences et 63 automates de retraits et de dépôts supplémentaires.

Résultats commerciaux (chiffres consolidés)

Avec une collecte nette de 9,2 MMDH, les dépôts clientèle progressent de +17 ,1% par rapport à décembre 2020, et s’établissent à 63 MMDH. Sur base individuelle, ces dépôts sont composés essentiellement de ceux de CIH Bank à hauteur de 57,5 MMDH et de ceux d’Umnia Bank à concurrence 3 MMDH.

La collecte annuelle en ressources à vue a progressé de +21,3% par rapport à 2020, constituant ainsi 78% de la collecte globale.

En hausse de 18,1% par rapport à décembre 2020, les encours crédit consolidés ont atteint 74,4 MMDH. Sur base individuelle, les crédits de Cih Bank s’établissent à 60,2 MMDH, tandis que Sofac et Umnia Bank contribuent respectivement à hauteur de 9,4 MMDH et 4,8 MMDH.

Représentant 56,4% de l’encours des crédits consolidés, les crédits hors immobilier enregistrent une hausse de 28% par rapport à décembre 2020, pour s’établir à 41,9 MMDH. La banque consolide ainsi sa politique de diversification des emplois clientèle.

Le total bilan consolidé s’établit à 106,4 MMDH en progression de de 18,8% par rapport à décembre 2020.

Indicateurs de rentabilités

Le PNB consolidé s’élève à 3.106,6 MDH en accroissement de 12,6% par rapport à décembre 2020. Cette évolution résulte principalement de la progression de la marge nette d’intérêt de 22,2% suite à la croissance de l’activité commerciale.

En social, le produit net bancaire de Cih Bank s’établit à 2.506,2 mDH, en croissance de 11,1% par rapport à décembre 2020.

Le coup du risque en consolidé s’établit à 456,5 MDH affichant une baisse de -54,2% par rapport à décembre 2020. Ainsi, le taux du coût du risque est de 0,59% contre 1,51% une année auparavant. En social, le coût du risque s’élève à 370,8 MDH soit une baisse de -54,8% correspondant à un taux de coût du risque de 0,56% contre 1,22% en décembre 2020.

Le résultat net part du groupe s’établit à 630 MDH à fin décembre 2021 contre 80,7 MDH fin décembre 2020.