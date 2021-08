Ciment. Les ventes sont en hausse à fin juillet 2021

Les ventes du ciment se sont chiffrées à 7,7 millions de tonnes (MT) à fin juillet 2021, en hausse de 17,73% par rapport à la même période de 2020, selon le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.



S’appuyant sur les statistiques de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), le ministère indique que pour le seul mois de juillet, les livraisons du ciment ont atteint 0,89 MT, en baisse de 16,32%.

Lire aussi | La chaîne Système U met le turbo au Maroc

Par catégorie, les livraisons destinées aux segments «distribution» et «béton prêt à l’emploi» ont totalisé, respectivement, 4,97 MT (+16,57%) et 1,38 MT (+25,08%). En revanche, les écoulements des activités «préfabriqué» se sont situés à 0,68 MT (+24,07%), alors que ceux relatifs au bâtiment et infrastructure se sont établis respectivement à 0,34 MT (+13,4%) et 0,31 MT (+0,37%).

Lire aussi | Fraude à la TVA. Une «opération big data» rapporte 2,5 milliards de DH