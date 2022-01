Ciments du Maroc. Un nouveau centre de broyage bientôt opérationnel à Nador

Avec un investissement de 330 millions de DH, cette nouvelle unité aura une capacité de production de 700 000 tonnes de ciment par an, lui permettant ainsi d’accompagner le développement de la région et de répondre à la demande croissante en ciment, tout en optimisant l’utilisation domestique de la capacité clinker de Ciments du Maroc.

Depuis le démarrage du chantier en 2020, près de 250 personnes travaillent chaque jour pour la construction du centre qui a été confiée à des sociétés marocaines : ingénierie, construction génie civil (bâtiments et génie civil industriel), fabrication de structures et équipements, montage mécanique, montage électrique et automatisme… Le centre de broyage devrait générer pas moins de 200 emplois directs et indirects dès son démarrage.

Ce projet contribuera, selon Ciments du Maroc, à répondre à la demande régionale en ciment en dépit du contexte de surcapacité en clinker qui impacte le marché national depuis quelques années. Il permettra ainsi de développer sur la région du nord et de l’oriental une large palette de produits aussi bien standards que spéciaux et d’innovation afin de satisfaire tous les besoins en projets résidentiels, non résidentiels et d’infrastructures, dixit l’opérateur.