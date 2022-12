Cinéma. Voici les 50 projets qui vont bénéficier des aides du Centre cinématographique marocain

La Commission a examiné pour l’avance sur recettes après production deux films de court métrage, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM). Elle a également examiné pour l’avance sur recettes avant production 40 projets de long métrage, trois projets de court métrage, deux projets de documentaire de fiction et trois projets pour la contribution à l’écriture du scénario, ajoute la même source.

Dans la catégorie des documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, la Commission a examiné 34 projets candidats à l’avance sur recettes avant production.

Au terme de ses délibérations, elle a décidé d’accorder, dans la catégorie des films de fiction, une avance sur recettes avant production d’un montant de 4 millions DH au projet de film de long métrage intitulé « La Princesse de Jbel Osfour » présenté par la société ASKA PROD, qui sera réalisé par Kamal Eddine Benabid, d’après son propre scénario.

Lire aussi | La BERD finance le nouveau projet industriel de la PME marocaine Multisac

Un montant de 3,8 millions de DH est accordé au projet de film de long métrage intitulé « Jusqu’à l’Aube » présenté par la société OUARZAZATE FILMS qui sera réalisé par Mohamed Zineddaine, d’après son propre scénario.

Un montant de 3,5 millions de DH est aussi accordé au projet de film de long métrage intitulé « Grand Petit Frère » présenté par la société JANAPROD qui sera réalisé par Karima Guennouni, d’après le scénario de Karima Guennouni et David Villemin.

Par ailleurs, un montant de 2,8 millions de DH est accordé au projet de film de long métrage intitulé « Sonate Nocturne » (Sonata lailia) présenté par la société MOUTON ROUGE FILMS qui sera réalisé par Abdeslam Kelai, d’après son propre scénario.

Un montant de 2,8 millions de DH est accordé au projet de film de long métrage intitulé « Plagiat/Gloire Usurpée » présenté par la société ARTS FILMS PRODUCTIONS qui sera réalisé par Aziz Salmy, d’après son propre scénario, poursuit le CCM, notant qu’un montant de 2,34 millions de DH est accordé au projet de film de long métrage intitulé « L’actrice » présenté par la société ZAMANE COM qui sera réalisé par Hassan Rhanja, d’après son propre scénario.

Lire aussi | Amethis s’offre 30,5% d’une filiale du groupe El Kadiri

De plus, un montant de 150.000 DH est accordé au projet de film de court métrage intitulé « Garden Paradise » présenté par la société IRIS PROD qui sera réalisé par Sonia Terrab, d’après son propre scénario.

Dans la même catégorie, la Commission a décidé d’accorder une contribution à l’écriture de scénario d’un montant de 30.000 DH au projet de long métrage intitulé « Rêve Interdit » présenté par la société AIT Z PRODUCTIONS d’après le scénario de Lahcen Zinoun, ainsi qu’une contribution à la réécriture de scénario d’un montant de 30.000 DH au projet de film de long métrage intitulé « La Rancune » présenté par la société CHAMS PRO, qui sera réalisé par Abdellah Zerouali, d’après son propre scénario.

Au titre de la contribution à la réécriture de scénario, la Commission a décidé aussi d’accorder un montant de 30.000,00 DH au projet de film de long métrage intitulé « Tagant » présenté par la société DUNAS PRODUCTION, qui sera réalisé par Ahmed Baidou, d’après le scénario de Mohammed Bakrim.

Lire aussi | Mondial 2022. Une télévision danoise dérape et compare les joueurs marocains à des singes

Un montant de 30.000 DH est également accordé au projet de film de long métrage intitulé « Femme et Mari » présenté par la société CINE STAR PLUS, qui sera réalisé par Mohammed Lyounsi, d’après son propre scénario, alors qu’un un montant de 30.000 DH est accordé au projet de film de long métrage intitulé « Voyage des Feuilles » présenté par la société ALS MEDIA, qui sera réalisé par Hamid Ziane d’après le scénario de Mohammed Chouika. En plus, un montant 30.000,00 DH est accordé au projet de film de long métrage intitulé « Mistral » présenté par la société GEM PRODUCTION, qui sera réalisé par Mohamed Mouftakir, d’après son propre scénario, relève le communiqué, ajoutant qu’un montant de 30.000 DH est accordé au projet de film documentaire intitulé « Les Messagers », présenté par la société WIWAN FILMS, qui sera réalisé par Mohamed Goumane, d’après son propre scénario.

Concernant les documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, la commission a accordé une avance sur recettes avant production d’un montant de 600.000 DH au projet de documentaire intitulé « Les Flamants roses, l’appel du désert » présenté par la société DELTA PRODUCTION, qui sera réalisé par Hassan Kher d’après son propre scénario.

En outre, un montant de 600.000 DH est accordé au projet de documentaire intitulé « Dayyar » présenté par la société SAHARINA PRODUCTION qui sera réalisé par Sidi Mohamed Drissi d’après son propre scénario.

Lire aussi | Edito. Un échec peut annoncer une grande victoire

Un montant de 600.000 DH est aussi accordé au projet de documentaire intitulé « Aminata » présenté par la société SAWT SAHRA MEDIA, qui sera réalisé par Said Zribiaa d’après son propre scénario.



Un montant de 600.000 DH est accordé au projet de documentaire intitulé « Alghaiba » présenté par la société FG ART PRODUCTION, qui sera réalisé par Mohamed Ahmed Bijja d’après son propre scénario, précise le CCM, faisant savoir qu’un montant de 600.000 DH est accordé au projet de documentaire intitulé « Fleur des sables » présenté par la société MADES VISION, qui sera réalisé par Jaouad Babili d’après le scénario de Mohamed Bouhari.

Un montant de 600.000 DH est, par ailleurs, accordé au projet de documentaire intitulé « Lhaylala » présenté par la société ASSDAM VISION qui sera réalisé par Ismail Laouej d’après le scénario de Sidi Salek El Boudnani, et un montant de 600.000 DH est accordé au projet de documentaire intitulé « Al Guetna » présenté par la société ORYX VISION qui sera réalisé par Farid Regragui d’après le scénario de Lamghayfri Nayma.

Un montant de 550.000 DH est accordé au projet de documentaire intitulé « تلمزون ذاكرة الصحراء » présenté par la société BEST DRONE qui sera réalisé par Ahmed Bouchalgua d’après son propre scénario.

Lire aussi | Mondial 2022. The Guardian : « Les Lions de l’Atlas sont fiers de leur religion et ça devrait nous inspirer »

Un montant de 510.000,00 DH est accordé au projet de documentaire intitulé « Lamrah » présenté par la société LMK PRODUCTION qui sera réalisé par Said Slimani d’après le scénario de Lalla Khadijattou Dadda, alors qu’un montant de 500.000 DH est accordé au projet de documentaire intitulé « Jaguar » présenté par la société SAKIA PRO qui sera réalisé par Rachid Zaki d’après le scénario de Dija Elmousaoui.

Un montant de 500.000 DH est, par ailleurs, accordé au projet de documentaire intitulé « Jaryet Lahlal », présenté par la société IMRIKLIE VISION qui sera réalisé par Abdelhakim Baidaoui d’après le scénario de Sidahmed El Aghjar, et un montant de 500.000 DH est accordé au projet de documentaire intitulé « عود الإسم » présenté par la société COLORS PROD qui sera réalisé par Abdellatif Nassib d’après le scénario de Rachid El Bekkay.

Un montant de 500.000 DH est accordé au projet de documentaire intitulé « Alcazaba » présenté par la société SI FILMS qui sera réalisé par Chakir Lakhlifi d’après le scénario de Saadani Dadda.

Lire aussi | Maroc-Nigéria. Un partenariat prometteur pour l’Afrique, selon un responsable américain

S’agissant de la contribution à la réécriture de scénario, un montant de quarante mille dirhams (40.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé « كحلة لعزيزة » présenté par la société SOUHAILA MEDIA qui sera réalisé par Said Gougaz d’après le scénario de Faaras Ali, souligne le CCM, ajoutant qu’un montant de 40.000 DH est accordé au projet de documentaire intitulé « سيرة مدينة » présenté par la société RIHAB PROD qui sera réalisé par El Houari Ghoubari d’après le scénario de Abdeloihd Elmouhtani.

Aussi, un montant de 40.000 DH est accordé au projet de documentaire intitulé « Gravures en Mémoire » présenté par la société ARTPHILIA qui sera réalisé par Fatima El Jabia d’après le scénario de Yacine Bahi et Otmane Sailoun.

Un montant de 40.000 DH est également accordé au projet de documentaire intitulé « Generaciones de paz » présenté par la société LAAYOUNE PRO qui sera réalisé par Lotfi Ait Jaoui d’après le scénario de Ahmed Zegrane, ajoute le communiqué, précisant qu’un montant de 40.000DH est accordé au projet de documentaire intitulé « أقدام رملية » présenté par la société MEDIA CONCEPT qui sera réalisé par Hassan Maanany d’après le scénario de Said Mountassib.

Lire aussi | Laâyoune. Inauguration d’une succursale de Laprophan

En outre, un montant de 40.000,00 DH est accordé au projet de documentaire intitulé « La petite Jérusalem » présenté par la société N-FILMS qui sera réalisé par M’Barek Largo d’après le scénario de Nourddine Agharas.

Un montant de 40.000 DH est accordé au projet de documentaire intitulé « Los ocho » présenté par la société TIRES PRODUCTION qui sera réalisé par Majida Benkirane d’après le scénario de Salem Ballal, fait savoir le CCM, ajoutant qu’un montant de 40.000 DH est accordé au projet de documentaire intitulé « ماريونت » présenté par la société ROLA MEDIA qui sera réalisé par Mohamed Marouane Kamal d’après le scénario de Karim Benbbou. Présidée par Ghita El Khaiat, cette session s’est déroulée en présence de Sofia Habiba Belkacem, Nezha El Hadrami, Loubna Tahiri, Hamid Tbatou, Sidi Mohammed Fadel El Joummani et Mourad Latifi.