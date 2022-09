Circulation en trottinette ou vélo électriques. Ce qui va changer

Alors que les trottinettes et vélos électriques envahissent petit à petit les rues et routes des grandes villes du Royaume, ces véhicules de transport motorisés (EDPM), jusque-là non homologués, ne sont pas autorisés à la circulation. Face à ce vide juridique, ces EDPM considérés par la NARSA comme des véhicules n’appartenant à aucune des catégories définies dans le Code de la route, auront bientôt leur référentiel de certification.

Jusque-là, les trottinettes et les vélos électriques ne font l’objet d’aucun cadre juridique qui réglemente leur usage et qui met au clair les droits et obligations des usagers pour assurer leur sécurité et celle d’autrui. Ainsi, l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) les considère «au vu de la loi n° 52-05 portant Code de la route comme étant des véhicules qui n’appartiennent à aucune des catégories définies dans ce dernier ».