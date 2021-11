Citroën C3 Aircross. Un lifting qui tombe à point nommé

Du nouveau chez Citroën dans le Royaume qui accueille dans l’ensemble de ses showrooms le C3 Aircross restylé. Le petit SUV urbain de la marque aux chevrons a bénéficié depuis peu d’une jolie cure de fraîcheur ; de quoi lui permettre de se renouveler et ainsi de repartir avec des arguments de taille à l’assaut d’un segment où la concurrence est rude.

Au même titre que la citadine C3, dont le succès ne se dément pas dans le Royaume,sa déclinaison SUV, le C3 Aircross, a eu droit également à un restylage de milieu de carrière.Esthétiquement, il hérite d’une nouvelle face avant plus dynamique et qui colle parfaitement à la nouvelle charte stylistique de Citroën. Pas de changement notable pour la partie arrière ; par contre de nouvelles combinaisons de teintes de carrosserie sont disponibles. Tradition respectée chez le constructeur français qui propose à sa clientèle un volet personnalisation avec jusqu’à 70 combinaisons possibles qui repose sur 7 teintes extérieures, dont 3 inédites.

Il va sans dire que cette nouvelle mouture conserve les atouts de sa devancière, notamment en matière d’habitabilité à bord comme en attestent la garde au toit généreuse et l’espace aux jambes appréciable à l’arrière pouvant être modulé grâce à la banquette coulissante. Du coup, le volume de coffre est extensible, allant de 410 litres à 520 litres quand cette même banquette arrière est avancée. On peut aussi la rabattre totalement pour bénéficier d’un volume de chargement de 1289 litres.

A noter que les rangements ne manquent pas : plumier face au passager avant, porte-gobelets intégrés dans le dossier central rabattable de la banquette arrière, poches aumônières au dos des sièges avant… Aussi, le C3 Aircross profite des nouveaux sièges Advanced Comfort, au revêtement spécifique et surtout confortable pour une conduite au quotidien.

Plusieurs équipements de confort et de sécurité viennent agrémenter l’engin dès la finition d’entrée de gamme (Feel). Pour bénéficier notamment de la tablette tactile de 9 pouces, du Citroën Connect Assist, ou de la caméra de recul, il faudra opter pour la finition la plus huppée à savoir Shine. Sous le capot, on retrouve une gamme de motorisations s’articulant uniquement autour du 1,5 litre HDI décliné en 92 et en 120 chevaux, et dont la réputation n’est plus à faire. Tarif d’attaque de l’engin : 185 900 DH.