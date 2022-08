Citroën C4 X et ë-C4 X électrique. Joli mélange des genres

C’est simultanément à Istanbulet àCopenhague que Citroën a dévoilé en fin juin dernier, et en grande pompe, les C4 X et ë-C4 X. Deux nouveautés de types berlines tricorps surélevés, à l’instar de l’actuelle C4, mais qui héritent d’une partie arrière au coup de crayon spécifique.

«Nous sommes ravis de l’opportunité que représente l’intégration de ces nouveaux modèles dans notre gamme», a déclaré en amorce de son allocution Vincent Cobée. Et le Directeur général de Citroën de poursuivre : «le C4 X et l’ë-C4 X contribueront de manière significative au renforcement de Citroën et à l’expansion internationale des ventes en Europe, comme dans la région Moyen-Orient Afrique».

Il faut dire que ces deux modèles jouent vraiment la carte de l’originalité, comme en attestent leurs silhouettes avec leur ligne de toit de type «fastback». Ajoutez-y les mêmes ingrédients stylistiques de la C4, permettant à ces deux modèles de naviguer, toujours sur le plan du style, entre une berline compacte et un SUV.

«La C4 X et l’ë-C4 X sortent du lot. Elles conservent la rondeur et le langage des formes signant les silhouettes Citroën à l’avant, mais en faisant le tour de la voiture, on constate que leur silhouette est très différente, beaucoup plus dynamique et séduisante», s’est exprimé durant cet événement Pierre Leclercq. Et le Directeur du bureau de Style de Citroën d’affiner sa pensée : «nous avons donc poussé chaque section aussi loin que possible pour dessiner une ligne de toit spécifique qui se fond avec fluidité dans le hayon».

Vue de profil, la ligne de toit dynamique de la voiture se déroule avec grâce depuis le haut du pare-brise, jusqu’au panneau supérieur du hayon pour créer une silhouette de fastback bien campée sur ses roues. Le porte-à-faux arrière dissimule intelligemment la longueur nécessaire pour loger le coffre qui cube tout de même 510 litres. Toujours à l’arrière, de nouveaux feux arrière caractéristiques à LED font écho à la signature lumineuse de l’avant. Ils se terminent en forme de flèche devant la porte arrière, ce qui amplifie encore le dynamisme de la silhouette.

Avec une longueur de 4,60 m, ces deux nouveaux modèles s’insèrent parfaitement dans la gamme de Citroën, entre une C4 standard de 4,36 m et une C5 X de 4,80 m. L’habitacle n’est pas oublié, puisqu’il capitalise à la fois sur les notions d’espace et de confort à bord sans oublier le volet technologique de plus en plus recherché par la clientèle. Globalement, son agencement s’inspire de celui de la C4 standard. En revanche, ces deux modèles reçoivent de série le système d’info-divertissement «MyCitroën Drive Plus» aperçu dans l’habitacle de la C5 X et utilisable via l’écran central tactile de 10 pouces livré de série.

Dans le détail, cette nouvelle interface est également dotée de la reconnaissance vocale, un assistant numérique qui peut être «activé» par les occupants du véhicule par la commande «Hello Citroën», et qui comprend ce qu’ils disent, répond à leurs questions et exécute leurs désidératas. Ce système est capable aussi de comprendre 20 langues, de fournir un retour visuel et de répondre à beaucoup de commandes pour les systèmes embarqués du véhicule, tels que la climatisation, les médias audio, le téléphone et les services vocaux connectés.

En fonction des finitions et selon les options disponibles, il sera possible de disposer de l’affichage tête haute, de la climatisation automatique bizone, d’un GPS connecté, d’une caméra de recul avec vue de haut à 180°, de caméras à 360°, d’une conduite semi-autonome de niveau 2 (régulateur adaptatif et maintien dans la voie), d’un chargeur à induction, de quatre ports USB, voire d’un toit ouvrant panoramique. Faut-il ajouter également les fameux sièges Advanced Comfort, estampillés Citroën et dont la mousse renforcée améliore le maintien et le confort.

Justement, du confort parlons-en : les passagers arrière bénéficient de certaines attentions. En effet, leurbanquette est inclinée à 27°, soit plus que celle de la C4 classique,et ils profitent d’un rayon aux genoux de 198 mm pour une largeur totale de 1,37 m aux épaules et de 1,44 m aux coudes. De quoi se sentir plutôt à l’aise aux places arrière.

Sous le capot, la Citroën C4 X étrenne un trois-cylindres essence 1.2 litre PureTech, délivrant au choix 100 chevaux et animé par une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Ce même 1,2 litre PureTech délivre également 130 chevaux, mais se voit étrenné par une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

Par ailleurs, un quatre-cylindres diesel 1,5 litre BlueHDi de 130 chevaux et associé à une boîte EAT8 figure également au catalogue. L’autre grande nouveauté n’est autre que lavariante 100 % électrique qui s’articule autour d’une motorisation de 100 kW, générant une autonomie de 360 km homologuée WLTP. La recharge de ë-C4 X est facile et peut se faire en chemin, dans les stations de recharge publique ou à domicile.

A noter que Citroën propose une solution «guichet unique» pour l’installation d’une wall box à domicile. La gestion de la recharge est facile et peut être préprogrammée pour profiter des prix de l’électricité en heures creuses. Les temps de charge peuvent être prédéfinis à l’aide de l’interface tactile «My Citroën Drive Plus» ou via l’application «My Citroën».

L’ë-C4 X sera donc disponible en fin d’année sur bon nombre de ses marchés européens, où les ventes de véhicules électrifiés sont déjà plus matures. Un engin qui vise, certes les familles, mais aussi les professionnels routiers.

Quant à la C4 X, elle sera vendue sur certains marchés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique et sur les marchés internationaux avec des motorisations essence Citroën éprouvées, efficientes et performantes, s’attachant à répondre aux besoins de chacun.