Citroën C5 Aircross. Un restylage pour mieux briller

Joli restylage de circonstance pour le C5 Aircross dont la commercialisation a débuté depuis peu dans le Royaume. Un SUV compact qui a débarqué avec plus d’atouts dans sa besace et pour lequel Citroën Maroc a soigné particulièrement son offre produit, tant au niveau des équipements, que des motorisations proposées. De quoi permettre à l’engin de se constituer comme une alternative de choix dans un segment, celui des SUV compact, particulièrement disputé.

Citroën Maroc a organisé récemment, un test drive grandeur nature entre Casablanca et Marrakech à l’attention de la presse nationale pour découvrir plus en détail le C5 Aircross. Il faut dire, que l’importateur de la marque nourrit de solides ambitions commerciales avec ce dernier. Et pour cause ; cette version restylée se décline dans le Royaume en deux motorisations diesel, l’une délivrant 130 chevaux et l’autre 180 chevaux, assortis de deux finitions particulièrement bien loties en termes d’équipements de confort et de sécurité.