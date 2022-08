Classement de Shanghai. Les universités américaines caracolent en tête

Avec Harvard qui s’adjuge la première place du podium pour la 20 ème année consécutive, suivie de sa compatriote Stanford et du Massachusetts Institute of Technology (MIT), les universités américaines dominent le classement de Shanghai publié ce 15 août courant. Faut-il se souvenir que le classement académique des universités mondiales concocté depuis 2003 par le cabinet indépendant «Shanghai Ranking Consultancy» demeure un classement réputé qui compare près de 1 000 institutions d’enseignement supérieur sur le globe.

Lire aussi | Maroc. Ces numéros qu’il faut avoir en cas d’urgence



Dans le détail, la Britannique Cambridge décroche la quatrième position, suivie des universités américaines Berkeley (5ème) et Princeton (6ème) puis la Britannique Oxford (7ème). Au total, 39 universités américaines figurent dans le top 100.



Premier établissement non anglo-saxon avec sa 16ème place, l’université Paris-Saclay a perdu pour sa part trois places par rapport au classement 2021. Trois autres universités françaises figurent dans les 100 meilleures mondiales, en ayant également reculé de quelques places par rapport à l’an dernier : l’université PSL (Paris Science et Lettres), qui regroupe plusieurs établissements du supérieur dont l’École normale supérieure (ENS), au 40ème rang, la Sorbonne (43ème) et l’Université Paris Cité (78ème).

Lire aussi | Oued Eddahab, le « Tanger du Sud Marocain »

Pour ce qui est de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, seuls l’Arabie saoudite (avec 7 universités), Israël (7), la Jordanie (1), Oman (1), le Liban (1), le Qatar (1) et les Émirats arabes unis (1) figurent dans ce Classement de Shanghai.