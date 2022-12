Classement FIFA 2022. Le Maroc mieux classé que l’Allemagne…

Lire aussi | Sur Hautes Instructions Royales, un accueil digne de grands champions sera réservé aux Lions de l’Atlas

« Mais d’où vient cette homme? », s’est exclamé, stupéfait, Luis Enriqué, l’entraîneur de la Roja espagnole après sa défaite face au Maroc en huitième de finale. Comme Enriqué, de nombreux entraîneurs et anciennes légendes, même le roi Pelé, ainsi que la presse mondiale n’ont pas tari d’éloges à l’encontre de cette formation fascinante, la sensation de l’évènement sportif planétaire.

Vainqueur de la Coupe du monde Qatar 2022, l’Argentine n’a pourtant gagné qu’une seule place. Inspirée par son vétéran Lionel Messi, l’Albiceleste a battu la France aux tirs au but, dimanche, dans un match époustouflant et plein de rebondissements, pour remporter sa troisième coupe du monde après 1978 et 1986. L’équipe de Lionel Scaloni a aussi remporté la Copa America en 2021 en battant le Brésil en finale. Mais, dans le nouveau classement de la FIFA, qui doit être officiellement publié jeudi, l’Argentine n’est passée qu’à la deuxième place, au lieu de la troisième, avec le Brésil toujours devant elle dans l’ordre hiérarchique, lui qui a été éliminé en quart de finale par les Croates, écrit Le Mail britannique.

Selon ESPN, une victoire aux tirs au but vaut beaucoup moins de points de classement, la victoire de l’Argentine n’étant donc pas suffisante pour les voir propulser à la première place. La Belgique, qui avait cédé sa 1è place plus tôt cette année, se retrouve désormais derrière l’Argentine et la France, en quatrième position, suite à sa sortie surprise en phase de groupes. L’Angleterre, quant à elle, reste cinquième, après sa décevante défaite en quart de finale face à la France.

Les Pays-Bas sont, quant à eux, sixièmes devant les grands grimpeurs croates, qui devraient passer de la 12è à la 7è place. L’Italie, le Portugal et l’Espagne complètent le top 10. « Si Messi est la vedette incontestée de la Coupe du monde, la superbe course du Maroc vers les demi-finales est un autre moment fort mémorable. Non seulement ils sont devenus la première nation africaine à atteindre les demi-finales, où ils ont été battus par la France, mais ils sont désormais l’équipe africaine la mieux classée au 11e rang mondial. C’est dire que le Maroc – qui a perdu 2-1 face à la Croatie en match de classement – se situe désormais devant l’Allemagne en 14e, le Mexique en 15e et l’Uruguay en 16è », encense le journal britannique. L’Allemagne se situe également désormais remarquablement sous la 13è place des États-Unis dans le classement, tandis que le Pays de Galles a perdu neuf places dégringolant à la 28è.