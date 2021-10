Classement FIFA. Le Maroc devrait doubler l’Algérie et intégrer le Top 30 mondial pour la première fois

Pour la première fois, les Lions de l’Atlas vont intégrer le Top 30 mondial. Selon le site spécialisé en matière des statistiques du football mondial, « Football Ranking », ils devront passer, dans le classement FIFA d’octobre qui sera publié au milieu de la semaine prochaine, de la 4ème place à la 3ème au niveau africain et de la 35ème mondiale à la 29ème.

Suite à ses trois victoires face à la Guinée et à la Guinée-Bissau, respectivement 76ème et 105 ème mondial, le Maroc devrait gagner une place au niveau africain et passer devant l’Algérie.

En effet, les Fennecs qui ont remporté leur double confrontation face au Niger avec de larges victoires (6-1 ; o-4), n’en profiteront pas pour autant pour avancer dans le classement FIFA d’octobre qui devra être annoncé au milieu de la semaine prochaine : la faute est à chercher dans le mauvais classement du Niger qui pointe à la 119ème place.

D’après, « Football Ranking », le Maroc devrait passer de la 4ème position à la 3ème au niveau africain et de la 35ème mondiale à la 29ème. C’est la première fois que le Maroc accède au Top 30 mondial.

Quant à l’Algérie, elle reculera d’un rang au niveau africain, passant de la 4ème position à la 3ème (30ème mondiale). Outre le Maroc, elle sera devancée également par le Sénégal (20ème mondial) et la Tunisie (27ème mondiale). A noter que le Nigéria occupera la 5ème place au niveau africain (36ème mondial).

Il faut dire que ce classement sera très décisif lors du tirage des barrages prévu le 18 décembre prochain, à Doha (Qatar), en marge de la finale de la coupe Arabe des Nations (30 novembre -18 décembre) organisé sous l’égide de l’instance mondiale. Car, ces cinq pays (Sénégal, Tunisie, Maroc, Algérie et Nigéria) seront prioritaires lors de ces barrages permettant l’accès au Mondial – Qatar 2022. Ils seront en effet placés têtes de séries ce qui leur évitera de s’affronter.

De plus, ils auront l’avantage de jouer le match barrage retour à domicile en mars prochain. Pour rappel, seuls le Maroc et le Sénégal ont validé leurs billets pour l’instant.

