Classement FIFA. Le Maroc gagne deux places 

Le Maroc a gagné deux places au sein du classement FIFA publié récemment, se hissant au 22ème rang mondial. Aussi, les Lions de l’Atlas occupent la seconde place du podium en Afrique derrière le Sénégal, vainqueur de la CAN et première équipe du Monde arabe.



Ce classement intervient au terme d’un mois de juin jalonné par une défaite de l’équipe nationale devant les États-Unis 3-0 (1er juin à Cincinnati) et deux victoires en qualifications de la CAN 2023 (groupe K) sur les Sud-africains par 2 buts à 1 (9 juin à Rabat) et sur les Libériens par 2 buts à 0 (13 juin à Casablanca).

