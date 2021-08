Classement. Les aéroports Mohammed V et Marrakech-Menara se distinguent sur le continent

D’après le classement des meilleurs aéroports africains en 2021 concocté par Skytrax, une organisation internationale de notation du transport aérien, l’aéroport Marrakech-Ménara décroche la cinquième place. Il est suivi en sixième position par l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Dans le détail, le classement Skytrax 2021 a titré comme étant le meilleur aéroport du continent celui du Cap devant Durban et Johannesburg, tous en Afrique du Sud, l’aéroport SSR de l’île Maurice s’adjugeant la quatrième place devant ceux de Marrakech et de Casablanca. Par ailleurs, Addis Abeba en Éthiopie, Kigali au Rwanda, et Port Elizabeth et Bloemfontein de nouveau en Afrique du Sud complètent le classement.

À noter que ce dernier se base sur l’expérience vécue par les voyageurs dans les aéroports d’Afrique selon le staff de Skytrax. En effet, l’enquête a évalué cette expérience client notamment sur les indicateurs de performance des services aéroportuaires, dont l’enregistrement, les arrivées, les transferts, les achats, la sécurité, l’immigration, l’embarquement… Faut-il préciser que les «World Airport Awards de Skytrax» ont élu pour 2021 l’aéroport de Doha comme étant le meilleur au monde.

