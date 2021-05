Classes prépa : mode d’emploi

Le système des Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) attire de plus en plus de jeunes. Il participe à la formation d’une élite nationale capable de piloter l’essor du Royaume pour lui faire gravir les échelons du progrès scientifique et technologique. Ces établissements, réputés et sélectifs, préparent ainsi des élèves en deux ans aux concours des grandes écoles marocaines ou étrangères de commerce et d’ingénieurs. Comment y accéder ?

Nombreux sont les élèves qui rêvent de Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), mais l’accès à ces établissements d’élite n’est pas donné à tous. Il faut dire, que ce système participe à la formation d’une élite nationale capable de piloter l’essor du pays pour lui faire gravir les échelons du progrès scientifique et technologique. Sur une durée de scolarité de deux ans, les CPGE dispensent des formations d’un niveau correspondant au premier cycle de l’enseignement supérieur.

Les élèves y acquièrent une culture générale solide leur permettant de s’approprier une méthodologie de travail basée sur l’organisation, l’investigation, la prise d’initiative personnelle et la persévérance; de développer aussi l’autonomie et les aptitudes de réflexion et de raisonnement, ainsi que de communication aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Ils apprennent également, à s’adapter aux différentes situations-problèmes ; de se familiariser progressivement avec les situations nécessitant un effort soutenu qui pourraient se présenter durant leurs formations ultérieures et pendant l’exercice de leurs professions.

La qualité de la formation générale dispensée dans ces classes repose sur la pluridisciplinarité. Elle exige des élèves des CPGE une assiduité totale, indispensable pour décrocher une place aux concours d’accès aux plus prestigieux des instituts et des grandes écoles au Maroc et à l’étranger. Cela nécessite donc, un fort engagement et un bon équilibre physique et psychique.

Le concours national commun d’accès aux grandes écoles nationales aura bientôt lieu. La sélection se fait sur dossier. Un nouveau bachelier doit avoir des résultats convaincants au lycée :

une bonne moyenne générale et d’excellentes notes dans les matières en fonction de la filière choisie.

Le candidat doit être scolarisé tout en poursuivant ses études de l’année terminale du cycle du baccalauréat au Maroc, dans un établissement public ou dans un établissement d’enseignement privé et de la Recherche Scientifique, et ayant fait ses études de la première année du cycle du baccalauréat dans l’un de ces établissements.

Il doit être âgé de 21 ans au plus, à la date du 31 décembre de l’année de candidature et avoir le baccalauréat de l’année en cours avec la mention «assez bien» au moins (les bacheliers baccalauréat des séries techniques industrielles ou sciences mathématiques ne sont pas soumis à cette condition).

Les CPGE sont réparties en 2 grands pôles :



un pôle scientifique et technologique et un pôle économique et commercial

Les classes préparatoires scientifiques et technologiques sont organisées en 5 filières :

• Mathématiques et Physique ou MP;

• Physique et Chimie ou PC;

• Physique et Sciences de l’Ingénieur ou PSI;

• Technologie et Sciences Industrielles ou TSI;

Les classes préparatoires économiques et commerciales offrent 2 options :

• Économie et Commerce, option Scientifique ou ECS;

• Économie et Commerce, option Technologique ou ECT.