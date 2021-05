Climat des affaires : la nouvelle feuille de route sur 5 ans [Document]

La politique nationale pour l’amélioration de l’environnement des affaires, adoptée pour les cinq prochaines années (2021-2025), a fait office de feuille de route pour renforcer le dynamisme de l’entreprise, sa productivité et son adaptabilité en post-covid. Cette nouvelle feuille a été présentée le 5 mai lors de la 12ème réunion annuelle du Comité national de l’Environnement des Affaires (CNEA). Il s’agit d’un programme comprenant 33 initiatives prioritaires et regroupe une série de mesures et d’objectifs.

Sa mise en place a nécessité 7 mois au comité de pilotage mis en place dans le cadre du CNEA, à la faveur de l’expertise nationale et sur la base de plusieurs rapports nationaux, d’études internationales comparées et d’une étude de terrain qui a concerné nombre d’entreprises, notamment des PME. Ce comité comptait parmi ses composantes, l’ensemble des départements ministériels et établissements publics concernés, le secteur privé outre un parterre d’experts. Le Rapport.