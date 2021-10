Climate LaunchPad : Deux startups marocaines sélectionnées pour la grande finale mondiale

Les startups marocaines spécialisées dans les technologies propres ont impressionné le jury du concours international par leurs projets et leurs idées innovantes.

Climate LaunchPad, un concours international d’idées de business vert, a sélectionné deux startups marocaines pour la grande finale mondiale qui se tiendra aux Pays-Bas du 27 au 29 octobre.

Organisé par l’Association Climate-KIC, le concours sur le thème du climat vise à libérer le potentiel mondial des technologies propres en créant des opportunités pour les jeunes entrepreneurs.

« Le changement climatique est un défi majeur qui nous concerne tous. Avec cette initiative, nous voulons soutenir l’ingéniosité et la créativité des jeunes porteurs de projets marocains pour trouver des solutions adéquates et contribuer ainsi à préserver notre planète », a déclaré Jeroen Roodenbug, l’ambassadeur des Pays-Bas au Maroc.

Après la finale régionale africaine au Mozambique, le jury a délibéré avant d’annoncer les deux projets verts gagnants du Maroc, à savoir le projet « Wave Beat » de l’Advanced Third Age Renewable Energy Company (ATAREC) et un projet de biotechnologie d’Entomonutris.

ATAREC est une startup marocaine qui permet à ses utilisateurs de réduire leur empreinte environnementale et leur facture énergétique grâce à ses solutions innovantes en matière d’énergie renouvelable. Sa solution phare, Wave Beat, transforme l’énergie marine en énergie électrique.

» Notre expérience avec ClimateLaunchPad a été unique et enrichissante, [car elle] nous a permis de gagner en maturité face à des spécialistes de renommée internationale. Notre projet WAVE BEAT a évolué grâce à l’enthousiasme de l’équipe organisatrice et des coachs énergiques et positifs », a déclaré Oussama Nour d’ATAREC.

Entomonutris est une startup marocaine pionnière en biotechnologie qui produit et commercialise une nouvelle source de protéines et de biofertilisants issus de l’élevage d’insectes pour l’alimentation animale, l’agriculture et l’aquaculture. Elle étudie également la manière d’extraire la chitine des insectes.

« Nous sommes très heureux d’atteindre la finale internationale du concours Climate launchpad. Au-delà de cette victoire, c’est surtout une reconnaissance de l’importance de notre idée d’entreprise comme réponse aux enjeux écologiques et une opportunité exceptionnelle de faire connaître Entomonutris et de représenter le Maroc au niveau international », a ajouté Patrick Lhomme, le cofondateur canadien d’Entomonutris.

Jusqu’à présent, Climate Launchpad Morocco a été très efficace dans le choix des candidats les plus compétents et les coaches ont été très satisfaits du niveau des startups sélectionnées.

Le concours Cleantech a organisé une série de sessions de suivi et un bootcamp qui ont aidé les candidats à devenir plus compétitifs.

Le concours, qui compte plus de 100 partenaires, tels qu’Accenture, Bernhard Schulte Shipmanagement et Microsoft, ainsi que le Plan Maroc Vert lancé en 2008, ont contribué à faire du Maroc un leader dans l’élaboration de politiques respectueuses du climat sur le continent africain.