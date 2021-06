L’exercice combiné maroco-américain « African Lion 2021 » a pris fin hier, vendredi au Cap Draâ (Tan-Tan) par un entraînement entre les forces armées royales et américaines, en plus de celles du Sénégal.

Le porte-parole des forces américaines, le colonel Rayan Dillon, engagées dans l’exercice Africain Lion 21, a tenu à rendre hommage dans ce cadre à la bonne coordination entre l’artillerie marocaine et américaine, soulignant que l’ »African Lion 2021″ est l’une des plus importantes manœuvres militaires organisées par le commandement américain pour l’Afrique « Africom ».

Pour rappel, l’exercice combiné maroco-américain « African Lion 2021 » avait été lancé le 07 juin à Agadir. Outre Agadir et Cap Draâ, cet exercice s’est également déroulé à Tifnit, Tan Tan, Mehbes, Tafraout, Ben Guérir et Kénitra, impliquant de milliers de miliaires multinationaux et un nombre très important de matériel terrestre, aérien et maritime.

Aux Etats-Unis d’Amérique et le Maroc s’ajoutent pour la 17ème édition de cet exercice les participations de la Grande Bretagne, du Brésil, du Canada, de la Tunisie, du Sénégal, des Pays Bas, d’Italie ainsi que de l’Alliance Atlantique, en plus d’observateurs militaires d’une trentaine de pays représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.