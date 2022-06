CMPE investit plus de 200 millions de DH à Safi

La Compagnie Marocaine de Plâtre et d’Enduit (CMPE), filiale du groupe fondé par feu Karim Lamrani a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour construire un véritable complexe industriel mitoyen à celui de son site historique de Safi, à proximité des gisements de gypse (les plus importants du pays).

Quelques années après avoir investi massivement dans l’extension de ses capacités de production, la Compagnie Marocaine de Plâtre et d’Enduit (CMPE) s’apprête à lancer un nouveau programme d’investissement de plus de 200 millions de dirhams, dont plusieurs hectares de foncier déjà mobilisés.

L’objectif visé par le management de la CMPE et leur partenaire, le groupe allemand KNAUF (qui détient 40% de CMPE) est de dépasser la barre d’un million de tonnes de plâtre par an et d’accroître la capacité de production des produits spéciaux à plus forte valeur ajoutée, tels que les dalles de plafond en plâtre. Il faut dire, que la demande en plâtre au Maroc va en grandissant avec le changement des habitudes de construction, mais également le cas au niveau mondial. D’ailleurs, CPME réalise déjà plus de 30% de son chiffre d’affaires à l’exportation vers les marchés d’Europe (Espagne, Portugal, Danemark), l’Afrique (Sénégal, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Burkina-Faso, Togo, Nigéria) et d’Asie (Japon)

Rappelons, que CMPE est le leader incontesté du marché marocain en étant le premier producteur et exportateur avec un total effectif de plus de 120 salariés et un chiffre d’affaires de près de 300 millions de dirhams, ce qui le positionne devant ses compétiteurs, à savoir Lafarge Placo Maroc (Joint-venture entre les deux français Lafarge-Holcim et Saint Gobain) et un troisième compétiteur également basé à Safi.