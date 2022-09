CNSS. 1320 jours de cotisations pour prétendre à une pension de retraite

Lire aussi | La reine Elizabeth II est morte à 96 ans

Cette proposition avait, en fait, déjà été retenue, en 2019, avec une hausse de 5%, soit une augmentation minimale de 100 DH, à un maximum de 210 DH, par bénéficiaire et par mois. L’application de cette hausse avait été retardée par le ministère des Finances qui préconisait plutôt une priorité de la réforme préalable du régime de retraite de la CNSS. Cette hausse devrait représenter un montant global de plus de 810 MDH, par an. Le nombre de pensionnés (vieillesse, ayants droits et invalidité) atteignant actuellement presque 680 000 bénéficiaires, avec une pension mensuelle moyenne inférieure à 1700 DH, soit un peu plus de la moitié du SMIG revalorisé.

En réalité, c’est tout le système de retraite qui gagnerait à être revu dans une vision globale intégrant l’ensemble de la population âgée, dans un souci d’équité et de solidarité collective effective. Actuellement, près de 58% des pensionnés bénéficient d’une pension mensuelle inférieure à 1500 DH, alors qu’à peine 4% perçoivent une pension mensuelle de 4200 DH (plafond). Entre ces deux extrêmes, un peu moins de 39% perçoivent un montant mensuel variant de 1500 à 4200 DH. La contribution à l’IR est donc égale à zéro, puisque le montant net imposable est inférieur au seuil imposable, soit 2500 DH par mois (montant net imposable = montant brut – (40% du montant brut + exonération + autres éléments déductibles).