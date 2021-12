CNSS. Extension de la couverture médicale aux travailleurs non salariés

Dotée d’une forte ambition, la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) se lance dans un programme de généralisation de la couverture médicale à l’ensemble de la population marocaine. En passant de 9 millions de bénéficiaires, la CNSS compte étendre la couverture à une population globale de 30 millions d’individus. Face à un défi d’une taille aussi imposante, l’organisme ne lésine pas sur les moyens.

L’un des premiers objectifs auquel s’attèle Hassan Boubrik, directeur général de la CNSS est l’amélioration de l’expérience usager, notamment en réduisant le délai de traitement des dossiers qui est actuellement de 9 jours. Pour y arriver, la caisse compte augmenter sa capacité d’accueil en misant sur une ouverture massive de nouvelles agences et de services de proximité.

Les travaux de ce chantier débuteront en décembre 2021 avec 2 à 3 millions de travailleurs indépendants qui pourront bénéficier de l’Assurance Maladie Obligatoire, incluant les assurés et leurs familles. La CNSS table sur une période de 4 trimestres pour ajouter plus de 8,7 millions d’individus dont 5,3 millions de bénéficiaires du RAMED, à sa liste d’assurés AMO. Le nombre de dossiers traités par mois sera multiplié par quatre, en misant sur l’augmentation de la capacité d’accueil ( en passant de 120 à 170 agences) et la restructuration du système vers des processus digitalisés pour assurer un service de qualité aux usagers. Et pour mieux se rapprocher des citoyens, la CNSS s’investit également à fournir 45 points mobiles supplémentaires à la dizaine actuellement en service. S’y ajoutent les 2100 points de contacts résultant des partenariats tenus avec les réseaux de proximité.