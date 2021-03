CNSS : trois nouvelles catégories éligibles à l’indemnité Covid-19 [Guide]

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a annoncé que trois nouvelles catégories sont éligibles aux indemnités Covid-19 destinées aux entreprises impactées par la pandémie.

Il s’agit des salles de sports, des industries culturelles et créatives, ainsi que les crèches privées. Ces indemnités concernent les salariés et les stagiaires faisant objet de contrats d’insertion en arrêt temporaire du travail et qui sont déclarés à la CNSS au titre du mois de février 2020. Ces indemnités financées par le Fonds spécial de gestion de la pandémie du coronavirus concernent la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021.

Ainsi, les employeurs concernés qui souhaitent que leurs salariés bénéficient de ce soutien financier doivent les déclarer via le portail covid19.cnss.ma à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 de ce mois pour la période allant de juillet 2020 à janvier 2021. Pour les mois de février et mars 2021, la déclaration va se poursuivre jusqu’au 20 mars, tandis que pour les mois de d’avril et mai 2021, la déclaration via le portail sera ouverte à partir du 16 du mois concerné et jusqu’au 3 du mois qui suit.