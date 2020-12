Coca- Cola et Impact Lab lancent un programme de soutien aux startups

Startups, à vos projets ! Coca-Cola et Impact Lab lancent la 6ème édition d’Impact Camp, un programme de soutien aux startups. L’appel à projets est ouvert au Maroc et en Tunisie jusqu’au 1er janvier 2021 sur le thème de la valorisation des déchets.

C’est parti pour la 6ème édition d’Impact Camp, un programme de soutien aux startups qui a un partenariat avec Coca Cola. Lancé au Maroc et en Tunisie où Impact Lab possède des bureaux en propre, l’appel à projets est ouvert jusqu’au 1er janvier 2021 sur le thème de la valorisation des déchets.

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 1er janvier 2021, sur le thème de la valorisation des déchets, au Maroc et en Tunisie où Impact Lab possède des bureaux en propre. Entre 10 et 15 startups marocaines et tunisiennes seront ainsi sélectionnées selon la qualité de leurs équipes et la pertinence de leurs solutions pour participer à un bootcamp 100% digital qui se déroulera du 18 au 23 janvier. Ces jeunes pousses auront accès à des formations, du coaching et des rencontres d’experts pour accélérer le déploiement de leurs solutions. Enfin, un jury décidera de la start-up gagnante qui bénéficiera d’un accompagnement opérationnel de 6 mois par les coachs experts d’Impact Lab.

Les startups avec le meilleur potentiel pourront aussi explorer des opportunités potentielles de collaboration avec Coca-Cola et son écosystème, indique un communiqué conjoint de Coca-Cola et Impact Lab. Programme annuel, “Impact Camp” a pour objectif de promouvoir les startups à fort impact social ou environnemental en Afrique. Il est conçu par Impact Lab, un accélérateur régional reconnu dans l’accompagnement des start-up, entreprises et institutions dans l’innovation et la transformation digitale. Les startups qui souhaitent participer à ce programme peuvent trouver le détail des informations sur le site “impactcamp.ma” ou s’inscrire directement en ligne à l’adresse « https://www.f6s.com/icwastetowealth/apply », précise le communiqué. A noter que les 5 éditions précédentes d’Impact Camp ont permis d’accompagner 58 projets à fort impact social et environnemental dont la moitié est encore en activité.

