INPE. Voici les nouvelles professions identifiées par l’ANAM

Les catégories professionnelles nouvellement concernées sont les kinésithérapeutes, les orthoprothésistes, les orthoptistes, les audioprothésistes, les orthophonistes, les psychomotriciens et les pédicure-podologues, précise l’Agence dans un communiqué, ajoutant qu’elles viennent ainsi s’adjoindre au référentiel des professionnels de santé composés jusqu’à présent des médecins généralistes et spécialistes, des médecins dentistes, des opticiens et des sages-femmes. S’y ajoutent les établissements de santé autorisés à savoir les officines de pharmacie, les cliniques privées et établissements assimilés (les centres d’hémodialyse et de radiologie), et les laboratoires d’analyses médicales.



Il convient de rappeler que le code INPE est un outil de régulation indispensable pour préserver les droits des assurés, garantir une meilleure maitrise médicalisée des dépenses, contribuer à la lutte contre la fraude, et assurer un référencement des professionnels et établissements de santé.

Il s’agit d’un numéro unique et spécifique composé de neuf chiffres affecté par l’ANAM aux professionnels et aux établissements de santé, des secteurs public et privé. Il doit être obligatoirement porté, ainsi que le code à barre correspondant, sur tous les documents et imprimés normalisés par l’ANAM et utilisés dans le cadre de l’AMO et ce, afin de préserver les droits des assurés et garantir la remboursabilité de leurs frais. Ce code permet aussi de faciliter l’accès aux soins de qualité tout en réduisant les délais de traitement des dossiers notamment les demandes de prise en charge et les dossiers de régularisation.



A noter que le référentiel des professionnels et établissements de santé ayant leurs code INPE est mis à jour par l’Agence de façon hebdomadaire, et il est consultable à travers le site web de l’ANAM. Une procédure simplifiée et dématérialisée a été mise en place permettant aux professionnels et établissements de santé de faire le dépôt et l’envoi de leur dossier de demande du code par email « [email protected] », et d’obtenir leur code INPE dans un délai ne dépassant pas 48h à compter de la date du dépôt du dossier complet.

De même, le service en ligne « E-INPE » est disponible au niveau du site web de l’ANAM « e-services.anam.ma » permettant un meilleur accès à l’information concernant le processus de demande et d’attribution de ce code.



En cas de problème, conclut le communiqué, les assurés, les professionnels et les établissements de santé peuvent déposer leurs réclamations à travers la plateforme « Chikaya », au niveau du site web de l’Agence.