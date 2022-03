Le Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc et l’université Hassan 1er de Settat, organisent en mode hybride, le vendredi 25 mars 2022 au Complexe administratif et culturel Mohammed VI des Habous de Marrakech, un colloque international sous le thème : « Les copropriétés à l’aune des transitions urbaines, environnementales et digitales : Perspectives Transsystémiques ». Cet évènement accueillera un panel varié d’intervenants de premier plan : des juristes, des experts universitaires, des notaires marocains et étrangers et des chercheurs en droit de la copropriété, connaissant des réalités juridiques et territoriales distinctes.

A l’initiative de la Chaire de recherche du Canada en droit des biens transsystémiques et communautés durables (Université McGill), ce colloque multi- sites est organisé sur quatre continents : Amérique (Québec, Canada), Afrique (Maroc), Asie (Cambodge) et Europe (France), en partenariat avec la Chambre des notaires du Québec, l’Institut de droit patrimonial et Immobilier (Université Lyon 3), le Conseil régional des notaires du Rhône, le Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc et l’université Hassan 1er de Settat.