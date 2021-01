Comité de veille économique : 5 nouveaux contrats-programmes signés à l’issue de la 11è réunion de travail

Le comité de veille économique (CVE) a tenu sa onzième réunion de travail le 6 janvier. De nouvelles mesures de soutien ont ainsi été prises concernant plusieurs secteurs dont la presse, le tourisme…

Dans le détail, le CVE a décidé de prolonger les mesures d’appui pour certains secteurs qui continuent de subir les impacts de la crise sanitaire jusqu’au 31 mars 2021. Il s’agit notamment de l’octroi de l’indemnité forfaitaire mensuelle de 2.000 dirhams pour les affiliés à la CNSS, dans le but de préserver les emplois. On apprend qu’un avenant au contrat programme pour la relance du secteur touristique a été signé, visant la prise en charge des salariés et des stagiaires sous contrat d’insertion des sociétés d’intérim disposant de contrats avec les établissements d’hébergement touristique classés, les agences de voyage et les sociétés de transport touristique conclus avant février 2020.

Le CVE précise que pour ces salariés, l’indemnité couvrira la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Il est à préciser aussi que cet avenant comprend des dispositions spécifiques au secteur du transport touristique qui stipulent que la condition de l’obligation d’avoir l’avis de la commission nationale des transports avant la reprise d’exploitation des autorisations de transport touristique non exploitées depuis plus d’une année, ne sera pas appliquée pendant l’année 2021. De même, les véhicules ayant obtenu leurs autorisations d’exploitation avant la signature de l’avenant bénéficient d’un délai supplémentaire d’exploitation d’une année. Force est de préciser que cette dernière mesure devrait permettre aux opérateurs du transport touristique et aux sociétés de location de véhicules sans chauffeur, de pouvoir reporter les échéances des crédits contractés auprès des banques et des sociétés de financement. Le Comité de veille économique (CVE) a aussi décidé de proroger les contrats-programmes relatifs au secteur de l’évènementiel et des traiteurs et celui des parcs d’attractions et de jeux jusqu’au 31 mars 2021.

De même, quatre nouveaux contrats-programmes ont été signés à l’issue de la réunion. Ces contrats programmes concernent le secteur de la presse, des industries culturelles et créatives, les salles de sport privées et les crèches. Ils comportent des mesures de soutien à caractère social et économique visant la préservation de l’emploi et l’appui en faveur de l’activité entrepreneuriale dans ces secteurs. De même, un contrat programme a été signé pour soutenir les restaurateurs, affiliés à la CNSS, qui sont affectés par les décisions prises pour contenir la propagation de la pandémie. Son entrée en vigueur prend effet à partir du 1er janvier 2021. Par ailleurs, on apprend que les membres du CVE ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès accomplis au niveau des différents dispositifs de garantie mis en place dans le cadre de la lutte contre les effets de la crise, en l’occurrence, les instruments Oxygène et Relance et ceux déployés en faveur des établissements et entreprises.

Il faut savoir qu’au 31 décembre 2020, 86.008 opérations de crédits ont été effectuées. De même, dans le but d’assurer les conditions d’un meilleur accompagnement de la reprise économique, le CVE a décidé de proroger la date limite d’octroi des crédits Relance au 31 mars 2021 et d’introduire des mesures d’assouplissement et d’amélioration des termes d’utilisation de cette offre.