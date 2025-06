Comment cette fan du Wydad est devenue une icône aux USA

Moment inoubliable pour cette supportrice du Wydad de Casablanca! Faute de pouvoir fêter un exploit sportif de son club de cœur, battu lors de ses deux premiers matches, Rachida Elomari a eu l’agréable surprise de devenir le millionième spectateur du la Coupe du monde des Clubs 2025, aux Etats-Unis.

Mise à l’honneur par la FIFA, la jeune Rachida, qui réside en Virginie, raconte n’avoir jamais assisté à un match en direct dans un stade avant celui ayant opposé son équipe favorite aux Italiens de la Juventus Turin, au Lincoln Financial Field.

« Je suis ici à Philadelphie parce que mes parents m’avaient informé il y a deux ans que le Wydad allait jouer aux États-Unis. J’étais vraiment impatiente de voir mon équipe jouer et d’entrer dans un stade pour la première fois », relate la jeune marocaine, cité dans un communiqué de la FIFA.

Lire aussi | Ces Lions de l’Atlas convoités par de grands clubs italiens

Le Mondial des Clubs « offre une nouvelle opportunité aux familles américaines qui soutiennent le Wydad de voir leur équipe jouer sans débourser des milliers de dollars pour se rendre à l’étranger », a-t-elle poursuivi. D’habitude, elle regarde la Coupe du monde à la télévision, mais y assister en vrai dans un stade est « une formidable opportunité ».

Rachida aime jouer au football « car c’est l’un des sports les plus populaires dans mon pays » et « en plus d’être divertissante, la pratique du sport nous garde en bonne santé et nous éloigne des ennuis ».

Lire aussi | Mondial des Clubs: le Wydad empochera 100 millions de dirhams pour sa participation au tournoi

Disputée dans 12 stades américains, cette nouvelle compétition donne aux clubs engagés la possibilité de se mesurer à des adversaires d’autres régions du monde. Les mordus du ballon rond « ne s’y sont pas trompés, plébiscitant l’événement aux quatre coins de la planète », assure la FIFA.

Après le 30e match du tournoi, 1.094.686 spectateurs au total ont assisté au tournoi, soit une moyenne de 36.490 par match. La plus grande affluence jusque-là (80 619 spectateurs) a été atteinte, le 15 juin, au Rose Bowl Stadium de Los Angeles, à l’occasion de l’éclatante victoire (4-0) du Paris Saint-Germain face à l’Atlético de Madrid.