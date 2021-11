Non, l’Europe n’est pas dépendante du gaz de l’Algérie. A la suite de la décision du pouvoir algérien de ne pas renouveler le contrat du gazoduc Maghreb-Europe, et dans un contexte mondial où règne une crise énergétique de gaz, nous répondons à la question tant posée ces derniers jours: comment l’Europe obtient-elle son gaz?

L’Europe est en proie à une crise du gaz certes. Les prix ont grimpé en flèche pour atteindre près de cinq fois leur niveau d’il y a un an, menaçant la reprise économique dans l’ensemble de l’Union Européenne. Les stocks sont si bas qu’un hiver même légèrement plus froid que la normale pourrait couper l’approvisionnement de l’industrie. L’Europe est l’une des régions les plus dépendantes du gaz – utilisé pour fournir un cinquième de son énergie -. La majeure partie de son approvisionnement provient de l’extérieur de l’UE, en particulier de la Russie. Le président Vladimir Poutine a été accusé par certains hommes politiques et analystes industriels européens de limiter l’approvisionnement et le stockage du gaz en Europe ces derniers mois afin de faire pression sur le continent pour qu’il approuve un nouveau gazoduc.

Le président russe affirme que cette allégation n’est que du « blabla politiquement motivé », mais la plupart des analystes pensent que la faiblesse de l’approvisionnement en provenance de Russie est un facteur important. L’Europe est également mise à mal par les changements intervenus sur le marché du gaz et par la concurrence d’autres régions (notamment d’Asie), ce qui pousse le continent à prier pour un hiver léger.

La Russie domine le paysage

Après l’éclatement de l’Union soviétique, la plupart des exportations de gaz russe vers l’Europe ont transité par l’infrastructure pipelinière existante en Ukraine. Dans les années 1990 et 2000, Gazprom, société anonyme russe connue principalement pour l’extraction, le traitement et le transport de gaz naturel a cherché à diversifier son réseau gazier et à réduire sa dépendance à l’égard de son voisin, en posant de nouveaux gazoducs à travers le Belarus et la Pologne.

Les tensions de longue date entre la Russie et l’Ukraine se sont intensifiées en 2014. Néanmoins, la Russie a continué à construire des pipelines qui contournent le pays – une démarche que Kiev et d’autres de ses alliés ont mal accueilli la voyant comme un potentiel affaiblissement de l’Ukraine en la privant des revenus du transit du gaz. Elle a également servi à accroître la dépendance de l’Europe à l’égard de la Russie.

L’une des autres voies possibles passe par la Turquie. Depuis 2003, la Russie exporte du gaz vers l’Europe via le gazoduc Blue Stream, qui passe sous la mer Noire. L’année dernière, le gazoduc TurkStream est entré en service, renforçant les liens entre la Russie et le président Recep Tayyip Erdogan.

L’autre voie principale pour contourner l’Ukraine passe par la mer Baltique. En 2011, Gazprom a mis en service le gazoduc Nord Stream 1 – le plus long gazoduc sous-marin du monde. Aujourd’hui, il représente environ 40 % de tout le gaz naturel exporté de la Russie vers l’UE.

Un gazoduc parallèle, Nord Stream 2, a été construit par un consortium dirigé par Gazprom. La construction a été difficile, les États-Unis imposant des sanctions aux entreprises impliquées dans le projet, jusqu’à ce qu’un accord avec l’Allemagne permette d’achever le gazoduc cette année. Mais Nord Stream 2 attend toujours que les régulateurs allemands autorisent son exploitation. Les analystes et les négociants soupçonnent la Russie de retenir du gaz en Europe afin de faire pression pour une approbation plus rapide, ce que Poutine a nié. L’Agence internationale de l’énergie a déclaré qu’elle pensait que la Russie avait la capacité d’envoyer 15 % de gaz en plus pour contribuer à atténuer la crise.

L’hiver arrive

Les relations avec la Russie ne sont pas la seule raison pour laquelle l’Europe espère que l’hiver sera doux. Découvert en 1959, le gisement de gaz de Groningue est le plus grand d’Europe, faisant des Pays-Bas l’un des rares grands producteurs de l’UE. Mais l’extraction des réserves du gisement a provoqué de plus en plus de tremblements de terre. Une secousse d’une magnitude de 3,6 en 2012 a endommagé des milliers de maisons, ce qui a conduit à la décision de restreindre sa production. Le champ sera fermé l’année prochaine.

La rupture du gazoduc Maghreb-Europe

L’approvisionnement en provenance d’Afrique du Nord suscite également des inquiétudes. L’Algérie fournit environ deux tiers des importations annuelles de gaz de l’Espagne et du Portugal, mais les tensions de longue date entre l’Algérie et le Maroc constituent une menace pour l’approvisionnement. Le 1er Novembre, l’Algérie a cessé d’alimenter le gazoduc Maghreb, qui exportait vers la péninsule ibérique via le Maroc. Bien que le gazoduc direct Medgaz Algérie-Espagne reste opérationnel, l’Espagne doit relever le défi d’empêcher les prix du gaz de continuer à augmenter cet hiver.

A ce sujet, aujourd’hui, existent deux gazoducs en question. Tout d’abord , un gazoduc qui passe par le Maroc, il s’agit du gazoduc Maghreb-Europe. Ce dernier possède une capacité de transport de 13,5 milliards de m3. Le second gazoduc passe directement par l’Algérie à destination de l’Espagne. Ce dernier relie les installations algériennes de Béni Saf jusqu’au port d’Almería en Espagne en passant sous la mer Méditerranée. Il s’agit du Medgaz qui fait 8 milliards de m3. Cependant, réside une différence entre les deux gazoducs. La capacité du Medgaz ne peut pas remplacer totalement la capacité du gazoduc Maghreb-Europe. Aussi, par le passé, le marché espagnol était alimenté par les deux gazoduc. Il était donc à plus de 20 milliards de m3 de capacité et donc de transport de gaz naturel vers l’Europe. Suite à la rupture du gazoduc Maghreb-Europe, la capacité se limiterait à seulement 8 milliards de m3.

Aussi, si on part du principe que l’Algérie a construit un deuxième gazoduc pour fermer celui qui passe par le Maroc, elle perdrait toujours en capacité de transport et en revenus potentiels. L’idée que la fermeture du gazoduc traversant le Maroc ne dérange pas l’Algérie est totalement fausse. Aujourd’hui l’Algérie fait valoir un discours qui souligne qu’elle peut parfaitement se contenter du gazoduc qui passe directement par son territoire. Si cette déclaration n’est pas fausse, elle a cependant une raison particulière. La vraie raison derrière cette déclaration est que l’Algérie a perdu d’énormes parts de marché. En effet, le pays était leader sur le gaz naturel en Espagne, l’Espagne importait environ 60-65% de son gaz naturel d’Algérie et ces derniers mois ils ces parts sont tombés à 30-35%.

L’Espagne importe aujourd’hui plus de chez les États-Unis. Comme l’Algérie a perdu leurs parts du marché, ils exportent moins et donc ont besoin d’un gazoduc moins performant. Techniquement, l’Algérie peut se contenter de son gazoduc au vu de sa perte d’influence et du recul au niveau du marché européen. Malgré cet élément, fermer le gazoduc qui passe par le Maroc la prive d’une reconfiguration du marché.

Le Royaume-Uni préoccupé

Le resserrement de l’approvisionnement est également une préoccupation au Royaume-Uni, qui utilise désormais davantage de gaz que de charbon pour produire de l’électricité. La Grande-Bretagne était autrefois un exportateur net de gaz, mais ses réserves de la mer du Nord se sont amenuisées. Environ la moitié de la demande britannique de gaz est désormais satisfaite par des importations.

La plupart du gaz britannique est acheminé par le biais de gazoducs provenant de la Norvège – le plus grand producteur du continent après la Russie – ou sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL), principalement depuis le Qatar, et plus récemment depuis les États-Unis et la Russie. Le Royaume-Uni importe également une petite proportion de son gaz par des gazoducs en provenance des Pays-Bas et de la Belgique. Ce qui manque au Royaume-Uni par rapport à l’Europe, c’est la capacité de stocker le gaz avant l’hiver – un héritage de sa dépendance à l’égard des approvisionnements de la mer du Nord. Le plus grand site de stockage du Royaume-Uni était une installation sous-marine à Rough, qui représentait 70 % de sa capacité, mais il a été jugé non viable et fermé en 2017. Cette décision, fondée en partie sur la conviction que le marché du GNL deviendrait plus important, s’ajoute désormais aux inquiétudes du Royaume-Uni. Alors que le réseau tentaculaire de gazoducs de l’Europe est sa principale source de gaz, le continent dépend de plus en plus du GNL – surfondu pour le transformer de gaz en liquide afin qu’il puisse être condensé et expédié dans le monde entier sur des pétroliers.

L’Europe fait partie d’une concurrence mondiale croissante pour le gaz. À l’aube de l’hiver, les dirigeants européens espèrent que le temps sera clément – ou que la Russie sera clémente et laissera passer les exportations nécessaires. Poutine a publiquement demandé à Gazprom de commencer à pomper du gaz dans les sites de stockage européens dès que la Russie aura fini de remplir ses propres stocks, ce qui pourrait commencer le 8 novembre. La Russie, en tout cas, multiplie les interventions ces derniers jours pour tenter de se placer au centre des débats sur la crise énergétique européenne. La crise de l’énergie fera-t-elle du Kremlin le maître du jeu ?