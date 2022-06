Commerce. 65% des opérateurs tablent sur un fort ralentissement des ventes au 2e trimestre 2022

« Les anticipations de 65% des grossistes affichent une stagnation du volume global des ventes pour le 2ème trimestre 2022 et une hausse selon 19% d’entre eux », indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP) dans une récente note sur les résultats de ses enquêtes trimestrielles de conjoncture dans le commerce de gros et les services marchands non financiers.

La même source précise que cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à la hausse prévue des ventes dans le « Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication » et le « Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants » et, d’autre part, à la baisse des ventes dans le « Commerce de gros d’autres équipements industriels ».

De même, les commandes prévues pour T2-2022 seraient d’un niveau inférieur à la normale selon 38% des chefs d’entreprises et l’emploi connaîtrait une stabilité des effectifs selon 85% des grossistes. Par ailleurs, la trésorerie est jugée difficile selon 32% des chefs d’entreprise.



Au 1er trimestre 2022, les ventes du secteur du Commerce de gros sur le marché local auraient connu une hausse selon 29% des grossistes et une baisse selon 15%. Cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à la hausse des ventes dans les « Commerce de gros de biens domestiques » et les « Autres commerces de gros spécialisés ».

L’emploi aurait connu une stabilité selon 82% des chefs d’entreprise. Les stocks de marchandises se seraient situés à un niveau normal selon 72% des grossistes et inférieur à la normale selon 18%. La tendance observée des prix de vente aurait affiché une hausse, selon 68% des chefs d’entreprises, fait remarquer la même source.