Commerce : vers la mise en place d’une plateforme d’incubation et d’accélération des startups

Le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique et l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (UM6P) ont signé, le 23 mars 2021, à Rabat, une convention de partenariat portant sur la mise en place d’un incubateur et accélérateur de startups dans le secteur du commerce, « Moroccan Retail Tech Builder » (MRTB).

Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans le cadre du déploiement du Plan de Relance du Commerce 2021-2023, qui compte parmi ses axes stratégiques la consolidation des meilleures pratiques du commerce à travers la digitalisation, dont l’importance a suscité une prise de conscience collective au cours de la crise sanitaire du Covid-19. On apprend que l’objectif visé est d’accompagner une centaine de porteurs de projets dans le développement de solutions digitales innovantes au profit du commerce de proximité qui a besoin d’outils digitaux simples et accessibles lui permettant à la fois de se moderniser et d’améliorer sa valeur ajoutée.

Le MRTB, financé conjointement par la Fondation OCP et le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, sera hébergé au niveau de l’écosystème d’innovation de l’UM6P qui accueille une panoplie de programmes d’incubation et d’accélération afin de permettre aux porteurs de projet de bénéficier d’un environnement propice à leur développement. Dans le détail, cet accompagnement se fera de la phase d’idéation et de prototypage jusqu’à la phase de la mise sur le marché et d’accélération et ce, à l’horizon de 2023. « En favorisant la diffusion de solutions digitales adaptées aux besoins des commerçants et consommateurs, le projet répond à la nécessité de promouvoir la transition digitale des professionnels du commerce en tant que levier incontournable pour la croissance et la compétitivité du secteur », indiquent les deux parties.

« Conformément aux Hautes Orientations Royales d’accélérer la transformation digitale de l’économie nationale, le développement d’un écosystème entrepreneurial innovant et dynamique dans le secteur du commerce est une priorité », a souligné Moulay Hafid Elalamy, à cette occasion. Selon lui, à travers l’accompagnement des entrepreneurs marocains porteurs de projets de digitalisation dans ce secteur et le renforcement de leurs capacités d’innovation, le Maroc ambitionne mettre à profit l’outil digital au service de la croissance et de la compétitivité du secteur. Pour sa part, Hicham El Habti, Président de l’UM6P a fait remarquer qu’au vu de l’importance du secteur du commerce dans le tissu économique national, il est primordial de mettre à contribution l’écosystème de d’accompagnement de startups de l’UM6P au service de ce nouveau projet. « A travers ce partenariat, nous confirmons notre volonté de continuer à accompagner les efforts des pouvoirs publics, en phase avec les priorités de l’UM6P qui s’articulent autour de l’innovation, la formation et l’entreprenariat », a-t-il ajouté.