Commission des investissements. 15 projets approuvés pour un montant global de plus de 10 milliards de DH

A l’issue de sa réunion du 20 avril, la Commission des Investissements a examiné 17 projets de conventions et avenants à des conventions, et en a approuvé 15 pour un montant global de 10,8 milliards de DH permettant la création de 2.907 emplois directs et indirects.

Au cours de cette cinquième commission des investissements, le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a entre autres rappelé la nécessité de veiller à l’efficacité dans l’instruction des projets examinés par la Commission et de maintenir, comme depuis le début du mandat actuel, une cadence régulière de la tenue des réunions.

Force est de remarquer que depuis le début du mandat, cinq Commissions d’Investissement ont été tenues et ont permis l’approbation de 46 projets de conventions et d’avenants pour un montant global de plus de 33,4 milliards de DH et la création de près de 5.816 emplois directs et 8.475 emplois indirects. La commission souligne ainsi que ces résultats confirment la tendance positive des investissements réalisés au Maroc en dépit d’une conjoncture internationale difficile.