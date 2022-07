Commission des investissements. 8 projets approuvés pour plus de 5 milliards de DH

La Commission des Investissements a examiné le 28 juillet 10 projets de conventions et 4 avenants à des conventions, et en a approuvé 08 projets d’investissement pour un montant global de près de 5,7 milliards de DH, permettant la création de 2.469 emplois directs et indirects.

Les projets d’investissements approuvés lors de cette commission sont dominés par le secteur de l’Energie avec 3,7 milliards de DH d’investissements, soit plus de 65% du total des investissements approuvés par la commission, suivi en seconde position du secteur des Mines qui totalise plus de 1,5 milliard de DH, puis du secteur du Tourisme et de l’Industrie.