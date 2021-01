Communication: rapprochement stratégique entre le marocain Brand & Image et l’israélien Kam Global Strategies

Le marocain Brand & Image et l’israélien Kam Global Strategies annoncent la signature d’un partenariat stratégique dans le domaine des Relations Presses et Publiques. Cet accord illustre ainsi la volonté du secteur privé des deux pays à travailler ensemble, après la normalisation des relations bilatérales entre le Maroc et Israël.

Les choses s’accélèrent après la normalisation des relations bilatérales entre le Maroc et Israël. Ces dernières semaines, les rencontres de haut niveau entre les officiels des deux Etats ont eu lieu pour finaliser des accords stratégiques. Et, la récente réunion stratégique entre le patronat marocain et son homologue israélien a pavé la voie aux opérateurs privés des deux côtés. En témoigne le partenariat stratégique dans le domaine des relations presse et publiques (RP) que viennent de signer l’agence Brand & Image et l’entreprise israélienne Kam Global Strategies. Il s’agit d’un accord qui va renforcer les opportunités offertes par la normalisation des relations diplomatiques et économiques entre les deux pays, font savoir les deux partenaires. « Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer notre collaboration avec Kam Global Strategies, un partenaire de taille. Nos expertises et expériences de longue date à travers des services sur-mesure et nos positionnements dans nos marchés respectifs vont créer une réelle valeur ajoutée pour nos agences et profiteront grandement à toutes les entités voulant faire développer leurs activités et marques et promouvoir leurs images dans les deux pays et même en Afrique », assure Rajaâ Charifi, fondatrice et directrice générale de Brand & Image.

« Aujourd’hui plus que jamais, les Israéliens et Marocains auront tendance à beaucoup communiquer vu que les relations entre nos deux pays ont été hissées à un niveau élevé. Nous sommes impatients de mieux faire connaître les potentialités de nos pays dans divers domaines tels que l’agro-technologie, la cybersécurité et le tourisme », souligne, pour sa part, Laura Kam, fondatrice et présidente de Kam Global Strategies. Dans le détail, on apprend que les deux partenaires mettront, ensemble, à profit leur expertise en faveur des hommes d’affaires et institutions publiques et privées des deux pays, et ce, dans l’objectif de construire leurs images à travers divers canaux, notamment les médias, les réseaux sociaux, les influenceurs, les meetings ainsi que les visites de travail (BtoB) dans les pays respectifs.

« La maîtrise des langues, en l’occurrence l’hébreu, l’anglais, le français et l’arabe serait un grand atout pour booster rapidement et efficacement la communication entre les deux rives. Il y va sans dire que ce partenariat stratégique est le fruit d’une rencontre entre deux femmes, ferventes et fortement engagées voulant donner un coup d’accélération à leur collaboration pour marquer cette phase historique », concluent les deux partenaires.