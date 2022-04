Compétitivité. L’économie marocaine est en 4ème position au niveau des pays arabes

Le classement est basé sur les données recueillies par l’organisation régionale le Fonds monétaire arabe entre 2017 et 2020 (AMF). L’indice comprend des données sur la performance économique globale et l’attractivité du paysage commercial des pays membres. En ce qui concerne la performance économique, la production intérieure brute (PIB) réelle du Maroc a été en moyenne de 0,31 % au cours des quatre années, se classant au 4e rang sur 17 États arabes. L’ouverture du Maroc au commerce extérieur s’est classée au 9ème rang, tandis que les réserves en devises du pays se sont classées au 10ème rang, selon les données de l’AMF.

Le climat des affaires au Maroc est le quatrième plus compétitif de tous les pays arabes, après les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar.

En ce qui concerne l’environnement des entreprises, le Maroc s’est classé troisième pour la protection des investisseurs, deuxième pour la facilité avec laquelle il est possible de créer une entreprise dans le pays, et huitième pour ses avantages fiscaux. L’infrastructure Internet du pays se classe au 8e rang. L’efficacité du gouvernement marocain se classe au 7e rang en termes de corruption administrative, précise le rapport.

Ces dernières années, le classement du Maroc dans les indices internationaux des affaires s’est considérablement amélioré. Le pays s’est classé au 53e rang en 2020 dans l’indice mondial de la Banque mondiale qui mesure la facilité avec laquelle il est possible de faire des affaires dans les pays, gagnant sept places en l’espace d’un an.

Les efforts du Maroc pour devenir un centre d’affaires régional ont atteint leur apogée en 2021, lorsque le pays a lancé une ambitieuse campagne de marketing international intitulée « Morocco Now ». Cette campagne vante les nombreux avantages que le Maroc offre aux investisseurs étrangers, notamment l’accès à plus d’un milliard de clients grâce aux plus de 45 accords de libre-échange (ALE) du Maroc.