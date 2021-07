Voici comment Volvo concevra ses futurs véhicules électriques

Volvo Cars, vient fraîchement de dévoiler le concept Recharge qui laisse entrevoir ce que sera le futur design de la marque et les orientations technologiques qu’elle sera amenée à prendre en matière d’électrification.

Volvo Cars, a levé le voile sur ses orientations futures en matière d’électrification, mais surtout sur la conception de ses futurs véhicules électriques. Le constructeur automobile suédois y révèle par la voix d’Hakan Samuelsson, son patron, que de nouveaux développements technologiques liés aux batteries seront réalisés conjointement avec Northvolt, le fabricant suédois de batteries, spécialisé dans la technologie lithium-ion pour les véhicules électriques.

Outre le volet technologique, Volvo a dévoilé également le concept Recharge qui annonce la direction prise par le département design de Volvo à l’avenir. Dans le détail, le futur SUV de la marque (qui devrait succéder au XC90) fera appel à une toute nouvelle plateforme de type «skateboard», incluant un plancher plat et intégrant un pack de batterie qui, non seulement fait partie de la structure du véhicule, mais participe pleinement à sa rigidité.

En supprimant la complexité du moteur à combustion interne, les designers ont pu faire évoluer les proportions de la voiture pour augmenter notamment, l’espace intérieur tout en améliorant l’efficacité aérodynamique. Résultat selon le staff de Volvo, un véhicule qui offre des solutions résolument plus adaptées à une vie de famille éco-responsable. En éliminant le moteur pour le remplacer par une batterie complète, les concepteurs ont pu agrandir l’empattement et la taille des roues.

Du coup, l’engin affiche un débattement plus court ainsi qu’un habitacle beaucoup plus spacieux, dont un grand espace de rangement entre les sièges avant. Les sièges ont été repositionnés, le profil du toit a été optimisé ; de même que le capot de la voiture a été abaissé. À bord, on note la présence d’un grand écran tactile de 15 pouces qui devrait se retrouver sur les futurs modèles de série de la marque.