Conférence africaine sur la réduction des risques en santé : assurer la souveraineté sanitaire du continent

Initiée par le Royaume du Maroc, la première Conférence africaine sur la réduction des risques en santé, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a entamé ses travaux, mercredi, à Marrakech, avec la participation de décideurs, d’experts, de spécialistes et de professionnels africains et internationaux.



A l’issue de la séance d’ouverture de cette importante Conférence, où le Souverain a souligné l’importance de mettre la santé du citoyen au cœur de toute coopération Sud-Sud, le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch et d’autres personnalités ont effectué une visite à l’exposition d’arts plastiques et des équipements médicaux dernier cri, aménagée à cette occasion par les organisateurs avec la participation des artistes de renommée, de professionnels et de différentes institutions opérant dans le domaine de la santé.

