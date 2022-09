Conférence de presse de Walid Regragui. Satisfaction générale…

Les médias avaient rendez-vous, ce lundi matin, avec le nouveau coach des lions de l’Atlas et ce dernier a su tirer son épingle du jeu. Se permettant même de se donner du temps devant l’impatience de certains confrères, rien n’est acté pour l’instant a-t-il précisé, tout est perfectible et tous doivent faire leurs preuves ceux que j’ai convoqués aujourd’hui.

Mais il y a aussi ceux qui sont dans ma tête et qui savent que je pense à eux… Pour l’instant, il y a ces deux matches amicaux. On s’en servira en Espagne pour jauger de la valeur du groupe… Tout est ouvert, rien n’est encore décidé, même si le temps est compté.. Je compte sur le soutien de l’ensemble et que tous les joueurs sachent qu’ils partent tous tous à chances égales et que personne ne sera « madhloum ». Et si ça arrive ce sera de bonne foi. Du Regragui sans fard qui parle direct et en parlant le langage de la vérité et de la logique aura convaincu sans problème l’auditoire.